Halit Yukay soruşturmasında gözaltına alınan kaptan adli kontrolle serbest

Yalova'dan özel teknesiyle Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılan yat üreticisi Halit Yukay'ın (43) kontrolündeki parçalanmış halde bulunan tekneye ilişkin bölgeden geçen ticari bir yük gemisinden yapılan ihbar üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında tekneye çarptığı öne sürülen kuru yük gemisinin kaptanı C.T. (61) hakkında gözaltı kararı verildi.

Yalova'da gözaltına alınan C.T, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "taksirle ölüme sebebiyet verme" şüphesiyle çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BALIKESİR VALİLİĞİ: "OLAYIN AYDINLATILMASI İÇİN ADLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR"

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, olaya ilişkin yürütülen çalışmalar süresince muhtemel çatma ihtimaline yönelik yapılan araştırmalar kapsamında "Türk Bayraklı AREL 7" isimli ticari kuru yük gemisi hakkında ihbar, kuvvetli şüphe ve delillerin tespit edilmesi üzerine bahse konu gemi kaptanı C.T'nin Yalova'da gözaltına alındığı bildirildi.

C.T'nin ifadesi doğrultusunda çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildiğine değinilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Olayın aydınlatılması maksadıyla adli yönden soruşturma işlemleri sürdürülmektedir. Arama kurtarma faaliyetleri kapsamında halihazırda kazazedeye ilişkin herhangi bir emareye rastlanmamış olup Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı hava ve yüzer unsurlar tarafından çalışmalara aralıksız devam edilmektedir."

Bu arada olayın ardından denizde kaybolan iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmaları da devam ediyor.

Halit Yukay'dan haber alamayan yakınlarının, durumu 4 Ağustos gecesi güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine arama çalışması başlatılmış, Sahil Güvenlik ekiplerince Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında çekilen görüntülerde, Yukay'a ait "Graywolf" isimli teknenin kaza nedeniyle parçalanmış ve yarı batık halde olduğu tespit edilmişti. Tekne içerisinde dalış timi tarafından arama yapılmış fakat herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.