İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Eylül 2025 Perşembe / 12 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1783
  • EURO
    48,1265
  • ALTIN
    4685.37
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Halit Yukay'ın cenazesi DNA testi sonrası ailesine teslim edildi
Güncel

Halit Yukay'ın cenazesi DNA testi sonrası ailesine teslim edildi

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında 4 Ağustos'ta teknesi parçalanmış halde bulunan yat üreticisi Halit Yukay'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA eşleşmesinin ardından yakınlarına teslim edilerek İstanbul'a götürülmek üzere yola çıktı.

AA4 Eylül 2025 Perşembe 11:02 - Güncelleme:
Halit Yukay'ın cenazesi DNA testi sonrası ailesine teslim edildi
ABONE OL

Dün akşam denizin 68 metre derinliğinden çıkarılarak Bursa Adli Tıp Kurumu morguna getirilen cenazeyle ilgili otopsi işlemleri tamamlandı.

Yapılan DNA eşleşmesinde cesedin Halit Yukay'a ait olduğu belirlendi.

Yukay'ın cenazesi, yakınları tarafından Bursa Adli Tıp Kurumundan alınarak İstanbul'a götürülmek üzere yola çıktı.

- OLAY

Halit Yukay, 4 Ağustos'ta "Graywolf" isimli özel teknesiyle Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılmış, kendisinden bir süre haber alamayan yakınlarının durumu aynı günün gecesi güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Sahil Güvenlik ekiplerince Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında çekilen görüntülerde, söz konusu teknenin kaza nedeniyle parçalanmış ve yarı batık halde olduğu tespit edilmişti.

Tekne içinde dalış timi tarafından arama yapılmış fakat herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, "taksirle ölüme sebep olma" suçlamasıyla tekneye çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı C.T. gözaltına alınmıştı. 8 Ağustos günü hakim karşısına çıkan C.T, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, yapılan itiraz üzerine 10 Ağustos'ta tutuklanmıştı.

Balıkesir Valiliği, yürütülen arama faaliyetleri neticesinde 23 Ağustos saat 19.00 sularında Halit Yukay'a ait olduğu değerlendirilen bir cesedin, dalgıçların envanterinde bulunan yandan taramalı sonar ve ROV cihazları vasıtasıyla muhtemel çatma noktası olarak belirlenen datum noktasına yakın bir alanda 68 metre derinlikte deniz tabanında tespit edildiğini açıklamıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Durakta dehşet! Otobüs şoförünü camdan bıçakladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.