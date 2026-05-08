  • Halit Yukay'ın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Tekne faciasında korkunç iddia
Marmara Adası açıklarında teknesi parçalanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın ölümüne ilişkin davada, aile avukatı sanıkların kazadan sonra yetkililere haber vermeyerek delilleri karartmaya çalıştığını öne sürdü; mahkeme heyeti, ölüm sebebinin kesinleşmesi için dosyayı Adli Tıp Üst Kurulu'na gönderirken eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı 10 Temmuz tarihine erteledi.

IHA8 Mayıs 2026 Cuma 15:18
Erdek 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Yukay'ın eşi Rania Stypa Yukay, babası Muhittin Can Yukay ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan baba Muhittin Can Yukay, geminin tekneye çarptığının belli olduğunu belirterek, şikayetlerinin sürdüğünü söyledi. Yukay ailesinin avukatı Emine Selma Esen ise, Adli Tıp Kurumu raporlarında Halit Yukay'ın ölüm nedeninin "AREL-7 gemisiyle çarpışma sonucu suda boğulma" olarak değerlendirildiğini ifade etti. Esen, sanıkların olay yerini terk ederek yetkililere haber vermediğini ve delilleri karartmaya çalıştığını öne sürerek, tutuklu yargılama talebinde bulundu.

AREL-7 gemisinin kaptanı C.T.'nin avukatı Nuri Koray Kurun ise, çarpışmanın kesin olarak ispatlanamadığını savundu. Kurun, Halit Yukay'a ait teknede AIS sistemi bulunmadığını belirterek, rotaların çakıştığının net şekilde ortaya konulamadığını ifade etti.

Mahkeme heyeti, sanık C.T. hakkındaki adli kontrol kararının devamına hükmederken, tutuklama talebini reddetti. Ayrıca Halit Yukay'ın ölüm sebebinin netleştirilmesi amacıyla dosyanın Adli Tıp Üst Kurulu'na gönderilmesine karar verildi. Mahkeme, "Graywolf" isimli tekneye ait teknik evrakların İstanbul Liman Başkanlığı'ndan istenmesine hükmederek, duruşmayı 10 Temmuz tarihine erteledi.

Olay, 4 Ağustos'ta Marmara Adası açıklarında meydana gelmişti. Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılan Halit Yukay'dan haber alınamaması üzerine başlatılan aramalarda teknesi parçalanmış halde bulunmuş, cansız bedenine ise haftalar sonra denizin 68 metre derinliğinde ulaşılmıştı.

