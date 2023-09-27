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Halýya sarýlý ceset soruþturmasýnda 5 gözaltý

Pendik'te, öldürülen Özbekistan uyruklu Umidillo Mirmahkhmudov'un cesedinin halýya sarýlarak sokaða atýlmasýyla ilgili 5 kiþi gözaltýna alýndý.

AA27 Eylül 2023 Çarþamba 13:04 - Güncelleme:
Halýya sarýlý ceset soruþturmasýnda 5 gözaltý
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Ýstanbul Emniyet Müdürlüðü ekipleri, 24 Eylül akþamý Dumlupýnar Mahallesi Aðýrbaþlý Sokak'ta halýya sarýlý halde bulunan cesetle ilgili çalýþma baþlattý.

Adli Týp Kurumuna kaldýrýlan cesedin Özbekistan uyruklu Umidillo Mirmahkhmudov'a ait olduðu belirlendi. Ekipler, cesedi olay yerine býrakan þüphelilerin içinde bulunduðu aracýn Esenler'deki bir adreste olduðunu tespit etti.

Soruþturma neticesinde Mirmahkhmudov'un, eski karýsý ile onun dini nikahlý kocasý tarafýndan öldürüldüðü bilgisine ulaþýldý.

Bunun üzerine Mirmahkhmudov'un eski karýsý Mukhtasarkhon M., katil zanlýsý Abdulborýy M. ve kendilerine yardým eden 3 þüpheli gözaltýna alýndý.

Abdulborýy M'nin emniyetteki ifadesinde, Mukhtasarkhon M. ile evliliðini kabul edemeyen Mirmahkhmudov'un kendisini sürekli tehdit ettiðini iddia etti. Þüpheli, Mirmahkhmudov'un 23 Eylül'de Mukhtasarkhon M. ile yaþadýklarý eve çocuklarýný görme bahanesiyle geldiðini, aralarýnda tartýþma çýktýðýný anlattý. Þüpheli, olayýn devamýnda Mirmahkhmudov'u býçakladýðýný söyledi.

Katil zanlýsý Abdulborýy M'nin streç filmle sardýðý cesedi, haber verdiði akrabalarýyla birlikte bir araca koyup önce bir iþ yerine götürdükleri, ertesi gün de Pendik'te yol kenarýna attýklarý anlaþýldý.

Gözaltýna alýnan 5 þüphelinin emniyetteki iþlemleri devam ederken öldürülen Mirmahkhmudov'un, Mukhtasarkhon M'den olan 3 çocuðunun da koruma altýna alýndýðý bildirildi.

  • Pendik cinayet
  • Umidillo Mirmahkhmudov
  • Özbekistan cinayeti

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