Halıya sarılı halde denizde cesedi bulundu! Sedef Güler'in katilleri için istenen ceza belli oldu

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklardan Fırat Baykara getirilirken, Yavuz Güngör ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktulün annesi Gülizar Sezer, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, 7 Haziran 2024'te Büyükçekmece Mimar Sinan Mahallesi'nde halıya sarılı, elleri koli bandı, ayakları zincir ve dambılla bağlı bir kadın cesedinin bulunduğu anlatıldı.

Halıdaki yıkama firmasına ait etiketten yola çıkılarak sanıklar Fırat Baykara ile Yavuz Güngör'ün kullandığı eve ulaşıldığı belirtilen mütalaada, evde yapılan aramalarda ise maktul Sedef Güler'e ait kimlik bilgileri ile cesedin sarılı olduğu halı etrafında bulunan perde parçaları, un çuvalının kalan kısımları ve kanlı eldivenin ele geçirildiği aktarıldı.

Parmak izinden cesedin Sedef Güler'e ait olduğunun anlaşıldığı ifade edilen mütalaada, sanıklar Fırat Baykara ile Yavuz Güngör'ün, maktulün cesedini halıya sarıp zincirle bağladıktan sonra araca koyarak Mimar Sinan Köprüsü'nden attıkları, olayın ardından ise korkarak kaçtıkları belirtildi.

- SANIKLARIN EKİPLERE HABER VERMEK YERİNE CESEDİ YOK ETMEYE ÇALIŞTIKLARI VURGULANDI

Sanık Yavuz Güngör'ün Edirne üzerinden yurt dışına kaçmaya çalıştığı ifade edilen mütalaada, sanıkların 5-7 Haziran tarihleri arasında polis ve sağlık ekiplerine haber verme imkanı ve yeterli süreleri bulunmasına rağmen maktulün cesedini yok etmeye yönelik eylemlerde bulundukları kaydedildi.

Mütalaada ayrıca, söz konusu evin sanık Fırat Baykara adına kiralanmış olması, ölüm sebebinin tespitini engellemek amacıyla cesedin denize atılması dikkate alındığında sanık Baykara'nın suçtan kurtulmaya yönelik savunmalarına itibar edilmediği vurgulandı.

Sanıklar Yavuz Güngör ve Fırat Baykara'nın fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek maktul Sedef Güler'i iştirak halinde öldürdükleri belirtilen mütalaada, iki sanığın "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Öte yandan mütalaada sanıklar Fırat Baykara ve Yavuz Güngör'ün tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi istendi.

Mütalaada, firarı sanık Yiğit Hüseyin Ayvalık'ın dosyasının ayrılması talep edildi.

Mütalaanın ardından söz alan sanık Fırat Baykara, kimseyi öldürmediğini belirterek, "Mütalaaya katılmıyorum. Maktulün ölümüyle yakından uzaktan alakam yoktur. Ben olay yerine gittiğimde maktul ölmüştü." ifadesini kullandı.

Sanık Yavuz Güngör ise kimseye bir şey yapmadığını belirterek, "Uyandığımda maktul ölmüştü. Tekrar cezaevine girme kaygısıyla saçma şeyler yaptım. Bunun dışında öldürme şeklinde bir eylemim yoktur." savunmasını yaptı.

Mahkeme heyeti, sanıklar Baykara ve Güngör'ün tutukluluk halinin devamına karar vererek, firari sanık Yiğit Hüseyin Ayvalık hakkında çıkarılan yakalama kararının devamına hükmetti.

Heyet, tanık olarak çağrılan sanık Yavuz Güngör'ün kızı H.Y.G. ile D.G. hakkında zorla getirilme kararı çıkarılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan anne Gülizar Sezer, kızını öldüren sanığın mahkemede pişkin şekilde savunma yaptığını ve bunu kabul etmediğini söyledi.

Sezer, kızının sabıkasının olmadığını, sanıkların ise suç kayıtlarının bulunduğunu ifade ederek, adaletin yerini bulmasını istediğini dile getirdi.

- İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 7 Haziran 2024'te Büyükçekmece Mimar Sinan Mahallesi Gülcemal Sosyal Tesisleri önündeki balıkçı barınağının bulunduğu mevkideki incelemede, elleri koli bandıyla ayakları ise zincirle bağlanan maktulün cesedinin sarıldığı halının çuval ve perde parçalarıyla çevrildiği belirtiliyor.

Maktulden alınan parmak iziyle cesedin Sedef Güler'e ait olduğunun tespit edildiği kaydedilen iddianamede, cesedin sarılı olduğu halının sahibinin ise etiketteki yıkama fabrikası aracılığıyla Z.E'ye ait olduğunun anlaşıldığı, emlak işiyle uğraşan bu kişinin de halının bulunduğu daireyi sanık Fırat Baykara'ya kiraladığı anlatılıyor.

İddianamede, dairenin sanıklar Fırat Baykara ve Yavuz Güngör tarafından kullanıldığı ifade edilerek, incelenen kamera görüntülerinden Güngör'ün 4 Haziran 2024'te siteye girdiği, ardından Onur Özbey'in Güler'i adrese getirdiği, maktulle buradakiler arasında tartışma yaşandığı, 5 Haziran'da Yavuz Güngör'ün Sedef Güler'le siteden ayrılıp Fırat Baykara'nın evine gittikleri ve bir süre sonra Baykara'nın da eve geldiği kaydediliyor.

Sanıkların tespit edilemeyen bir nedenden dolayı Güler'i öldürdükleri, cesedi yok etmek için plan yaptıkları aktarılan iddianamede, sanıkların 6 Haziran 2024'te tekrar buluştukları, cesedi Mimar Sinan Köprüsü'nün bulunduğu yere atmaya karar verdikleri, cesedi koyacakları valizi, zinciri ve ağırlığı aldıkları belirtiliyor.

Sanık Yavuz Güngör'ün, sanık Yiğit Hüseyin Ayvalık aracılığıyla Yunanistan'a gönderildiği bildirilen iddianamede, ancak Güngör'ün daha sonra ülkeye iadesinin sağlandığı kaydediliyor.

İddianamede, sanıklar Yavuz Güngör ve Fırat Baykara hakkında "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Sanık Yiğit Hüseyin Ayvalık hakkında ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.