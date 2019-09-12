İstanbul’da taksilere, otobüslere, dolmuşlara, suya, otoparka gelen zamların ardından bir fiyat artışı da Halk Ekmek’te gerçekleşti. İBB iştiraki Halk Ekmek’te poşetli ürünler yüzde 40’a varan oranlarda zamlandı.

İstanbul'da taksi, otobüs ve dolmuş ücretleriyle başlayan zam furyası su ile otopark tarifelerine kadar ulaştı. Konuyla ilgili açıklama yapan belediye yöneticileri, ilerleyen süreçte zam ile ilgili bilgilendirmede bulunacaklarını belirtti.

Ancak İBB iştiraklerinden Halk Ekmek’te, önceden bilgilendirme olmaksızın zamlı tarifeye geçildi.

Örneğin: Akdeniz ekmeği 1.50' TL'den 2.00 TL'ye

Çavdar ekmek 2.50 TL’den 3.40 TL’ye

Glutensiz ekmek 0.30 TL’den 0.50 TL’ye

Sandviç Ekmek 2.50 TL’den 3.50 TL’ye yükseltildi.



Bu sabah ekmek almak için Halk Ekmek şubelerine giden vatandaşlar, yeni tarifeyle karşılaştı.



İŞTE ESKİ VE ZAMLI TARİFELER

Halk Ekmek'in eski tarifesi

Halk Ekmek'in yeni tarifesi

(Yeni Şafak)