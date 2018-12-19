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Halk otobüsleri kadın şoförlere emanet

Sakarya'da daha önce sürücü kurslarında eğitmenlik yapan iki kadın, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin halk otobüslerinde direksiyon başına geçerek vatandaşlara hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyor.

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Sakarya'da daha önce sürücü kurslarında eğitmenlik yapan iki kadın, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin halk otobüsünde direksiyon başına geçti.
 
Kentteki sürücü kurslarında uzun yıllar eğitmenlik yapan Merve Fet (34) ve Belgin Maden (38), kadınların her işi başarabileceğini göstermek amacıyla Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım filosuna şoför olarak girmeye karar verdi.
 
Halk otobüsünde direksiyon başına geçerek vatandaşlara hizmet veren iki kadın, çevreden de olumlu tepkiler alıyor.
 
 

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