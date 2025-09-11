İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Eylül 2025 Perşembe / 19 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2975
  • EURO
    48,381
  • ALTIN
    4808.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Halk otobüsü kontrolden çıktı! Ölü ve yaralı var
Güncel

Halk otobüsü kontrolden çıktı! Ölü ve yaralı var

Antalya'da halk otobüsünün yol kenarındaki ağaca çarpıp devrilmesi sonucu sürücü öldü, 1 kişi yaralandı.

AA11 Eylül 2025 Perşembe 12:45 - Güncelleme:
Halk otobüsü kontrolden çıktı! Ölü ve yaralı var
ABONE OL

Sait Avcı (45) idaresindeki 07 BDF 083 plakalı halk otobüsü, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesindeki Anadolu Caddesi'nde kontrolden çıkarak önce çöp konteynerine ardından da ağaca çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otobüs sürücüsü Avcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan B.D. ise ekiplerce otobüsten çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Avcı'nın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

ÖNERİLEN VİDEO

Harmony Kulesi yerle bir oldu: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.