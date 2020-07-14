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Halk otobüsü yaya geçidinde kadına çarptı... Kırılan otobüs camı kazanın şiddetini gözler önüne serdi!

İstanbul Beşiktaş'ta yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen kadına halk otobüsü çarptı. Ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otobüs şoförünün cep telefonu ile konuşurken kadına çarptığı iddia edildi. Polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

DHA14 Temmuz 2020 Salı 17:17 - Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 17:17
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Kaza, saat 14.30 sıralarında Bebek Arnavutköy Caddesi üzerinde meydana geldi. Adı öğrenilemeyen bir kadın, Cadde üzerindeki yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Kuruçeşme yönünde ilerleyen Özel Halk Otobüsü kadına çarptı. Çapmanın şiddetiyle otobüsün ön camı kırılırken yere savrulan kadın ağır yaralandı. Yaralının yardımına koşan vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis başka bir kazanın yaşanmaması için çevre güvenliği alırken bir süre sonra gelen sağlık ekipleri ağır yaralı kadına olay yerinde ilk müdahalede bulundu. Daha sonra ambulansa alınan kadın, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

"ŞOFÖR TELEFONLA KONUŞUYORMUŞ"

Tezcan Kumsal, "Kazada otobüste bulunan bir yolcunun bana anlattığına göre otobüs hızlıymış, şoför telefonla konuşuyormuş. Ben ona vicdanen rahatsız olmak istemiyorsan kazayı gördüğünü şoförün telefonla konuştuğunu polise de anlat dedim. Burası yaya geçidi" diye konuştu.

Polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

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