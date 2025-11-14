İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Kasım 2025 Cuma / 24 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,3341
  • EURO
    49,3562
  • ALTIN
    5598.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Halk otobüsünden alkol skandalı... Vatandaşlar CHP'li yönetime isyan etti
Güncel

Halk otobüsünden alkol skandalı... Vatandaşlar CHP'li yönetime isyan etti

CHP yönetimindeki Adıyaman'da bir halk otobüsünde yaşanan alkol alma skandalına vatandaşlar sert tepki gösterdi.

IHA14 Kasım 2025 Cuma 15:47 - Güncelleme:
Halk otobüsünden alkol skandalı... Vatandaşlar CHP'li yönetime isyan etti
ABONE OL

Adıyaman'da bir şahsın halk otobüsünde alkol alarak yolculuk yapması, hem yolcuların hem de vatandaşların tepkisini topladı.

Adıyaman merkezde seyir halindeki bir halk otobüsünde bulunan kimliği öğrenilemeyen bir şahıs, yolculuk boyunca alkol aldı. Şahsın hem içki içmesi hem de kendi kendine konuşarak çevresine hakaretlerde bulunması otobüsteki yolcuları tedirgin etti.

Olayı gören vatandaşlar, şehir içi toplu taşımada bu tür davranışların güvenliği tehlikeye attığını belirterek duruma tepki gösterdi.

ÖNERİLEN VİDEO

HİSAR-D RF'den hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.