Halk otobüsünde oksijen tüpü paniği! Seyir halindeki araçtan inmeye çalıştılar

Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsüne bir yolcu elinde oksijen tüpüyle bindi.

Yolcunun elindeki oksijen tüpünün yere düşmesi sonucu gaz kaçağı meydana geldi.

Oksijen tüpünün gaz kaçırdığını gören diğer yolcular, panik ve korku yaşayarak, seyir halindeki araçtan inmeye çalıştı.

Şaşkınlık yaşayan sürücü de otobüsü durdurdu. Sürücü ve yolcular otobüsten indi.

��Bingöl'de özel halk otobüsünde gaz kaçıran oksijen tüpü paniğe neden oldu. pic.twitter.com/KejodUL2v3 — Star Gazetesi ���� (@stargazete) September 21, 2024

Bu arada, otobüste oksijen tüpünün düşmesi ve yolcuların panik anları araç kameraları tarafından kaydedildi.