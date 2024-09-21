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Halk otobüsünde oksijen tüpü paniği! Seyir halindeki araçtan inmeye çalıştılar

Bingöl'de özel halk otobüsünde gaz kaçıran oksijen tüpü paniğe neden oldu.

AA21 Eylül 2024 Cumartesi 18:00 - Güncelleme:
Halk otobüsünde oksijen tüpü paniği! Seyir halindeki araçtan inmeye çalıştılar
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Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsüne bir yolcu elinde oksijen tüpüyle bindi.

Yolcunun elindeki oksijen tüpünün yere düşmesi sonucu gaz kaçağı meydana geldi.

Oksijen tüpünün gaz kaçırdığını gören diğer yolcular, panik ve korku yaşayarak, seyir halindeki araçtan inmeye çalıştı.

O ANLAR KAMERADA

Şaşkınlık yaşayan sürücü de otobüsü durdurdu. Sürücü ve yolcular otobüsten indi.

Bu arada, otobüste oksijen tüpünün düşmesi ve yolcuların panik anları araç kameraları tarafından kaydedildi.

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