Mersin'in Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi'nde yıllardır halkın ücretsiz kullandığı parkta CHP'li Mezitli Belediyesi tarafından düzenleme yapıldı.

Halk plajındaki yeni proje belediyenin internet sitesinden Başkan Ahmet Serkan Tuncer'in 'vizyon projesi' diye tanıtıldı. Halka daha konforlu bir alan verileceği vaadiyle belediye işçileri gece gündüz çalışarak parkta ve plajdaki alanlarda tadilat yaptı. Belediye Başkanı Tuncer çalışmaları sık sık denetledi. "Halka hizmet" olarak tanıtılan plajın 20 Temmuz'daki açılışında vatandaşlar büyük hayal kırıklığı yaşadı.

GİRİŞ ÜCRETİ 500 TL

Halk plajı denilen plaj belediye tarafından lüks beache dönüştürüldü. Twerk gösterisi danslarıyla Soli Pompeipolis adıyla açılışı yapılan ve özel bir işletmeye kiralandığı iddia edilen parkın ve plajın etrafı çitlerle kapatıldı. Bölge halkının plaja ulaşımı engellendi. Halk plajından lüks beache dönüşen mekana giriş ücreti 500 TL yapıldı. Localardan faydalanmak isteyenlerden ise 3000 TL talep ediliyor. İçinde mini golf sahası, balık restoran, barlar ve localar konulan plaja girmek artık vatandaş için hayal oldu.

MEZİTLİLER İSYAN ETTİ

Mezitliler yıllardır kullandıkları halk plajını çitlerle kapatıp ranta dönüştüren CHP'li belediyeye isyan etti. Plaja gelen vatandaşlar yeni halini cep telefonları ile videoya çekip sosyal medyadan tepki gösterdi.

Belediyenin sosyal medyadan yaptığı tanıtım paylaşımlarına yorum yapan vatandaşlar "Sahiller halkın malıdır satılamaz", "fahiş fiyatla hizmet mi olur" diyerek kampanya başlattı. Bazı vatandaşlar ise CİMER'e şikayetçi oldu. Plaja geldiğinde çitlerle karşılaşan bir vatandaş paylaştığı videoda "Mezitli Belediyesinin rezaleti. Parka paranız varsa girin yoksa girmeyin. Bari kenardan bir yer açsaydınız çocuklarımızla girseydik" dedi.