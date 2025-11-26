İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Kasım 2025 Çarşamba / 6 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4688
  • EURO
    49,1279
  • ALTIN
    5678.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Halk sağlığını hiçe sayan restorana ceza

Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından ilçe genelinde sürdürdükleri hijyen kontrolleri esnasında halk sağlığını tehdit eden bir işletmeye üst sınırdan cezai işlem uygulandı. Öte yandan iş yeri ruhsatının iptali için de tutanak tutuldu.

IHA26 Kasım 2025 Çarşamba 11:26 - Güncelleme:
Halk sağlığını hiçe sayan restorana ceza
ABONE OL

Esenyurt'ta halk sağlığını tehdit eden bir işletme, zabıta ekiplerinin sıkı denetimlerine takıldı.

Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe genelinde sürdürdükleri hijyen kontrolleri kapsamında Piri Reis Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir restoranda ciddi uygunsuzluklar tespit etti.

Yapılan denetimde, işletmenin hijyen kurallarına aykırı şekilde üretim yaptığı belirlenirken, sağlıksız şartlar ekipler tarafından tek tek kayıt altına alındı. İncelemeler sonucunda restorana en üst sınırdan cezai işlem uygulanırken, iş yeri ruhsatının iptali için de tutanak tutuldu.

Vatandaşların güvenli ve sağlıklı ürünlere erişebilmesi için gıda işletmelerine yönelik denetimlerin artarak devam edeceğini vurgulayan Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, hijyen şartlarını ihlal eden işletmelere karşı gerekli tüm yasal işlemleri kararlılıkla uygulamayı sürdüreceklerini belirtti.

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da 3 araç birbirine girdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.