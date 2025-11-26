Halk sağlığını hiçe sayan restorana ceza

Esenyurt'ta halk sağlığını tehdit eden bir işletme, zabıta ekiplerinin sıkı denetimlerine takıldı.

Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe genelinde sürdürdükleri hijyen kontrolleri kapsamında Piri Reis Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir restoranda ciddi uygunsuzluklar tespit etti.

Yapılan denetimde, işletmenin hijyen kurallarına aykırı şekilde üretim yaptığı belirlenirken, sağlıksız şartlar ekipler tarafından tek tek kayıt altına alındı. İncelemeler sonucunda restorana en üst sınırdan cezai işlem uygulanırken, iş yeri ruhsatının iptali için de tutanak tutuldu.

Vatandaşların güvenli ve sağlıklı ürünlere erişebilmesi için gıda işletmelerine yönelik denetimlerin artarak devam edeceğini vurgulayan Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, hijyen şartlarını ihlal eden işletmelere karşı gerekli tüm yasal işlemleri kararlılıkla uygulamayı sürdüreceklerini belirtti.