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Halk TV ekranlarında akla ziyan açıklama: Mehmet Tezkan vatandaşları aşağıladı

Sözde gazeteci Mehmet Tezkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Bağcılar'da dinlemeye gelen ve meydanı hınca hınç dolduran görüntülerden rahatsız oldu. Halk TV ekranlarında akla ziyan açıklamalarda bulunan Tezkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinlemeye gelen vatandaşlara 'cahil' dedi.

2 Nisan 2023 Pazar 23:15 - Güncelleme:
Halk TV ekranlarında akla ziyan açıklama: Mehmet Tezkan vatandaşları aşağıladı
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14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri'ne yaklaşılırken muhalefet ve muhalif gazetecilerin skandal söylemleri de sürüyor. 6'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir programda yerdeki seccadeye bastı. Bu görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

"TALİMATI PENSİLVANYA'DAN ALIYORLAR"

Söz konusu görüntülerle ilgili bugün Bağcılar'da toplu açılış töreninde konuşan Başkan Erdoğan, "Birileri seccadenin üzerine ayakkabılarıyla basabilir. Talimatı Pensilvanya'dan alıyorlar. Onlara göre meşrudur, yapabilirler." dedi.

"15 MAYIS'TA İNŞALLAH SECCADEDE ŞÜKÜR NAMAZI KILABİLİRİZ"

Başkan Erdoğan'a Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir tarafından bir de seccade hediye edildi. Hediyeyi kabul eden Başkan Erdoğan "Bu seccade ayaklarla basılmak için değil. 15 Mayıs'ta inşallah şükür namazını bu seccadede kılabiliriz." ifadelerini kullandı.

HALK TV'DE SKANDALI ÖRTME ÇABASI

Vatandaşın Başkan Erdoğan'a büyük ilgisinden rahatsız olan ve Kılıçdaroğlu'nun hatasını örtme gayretine düşen Halk TV yorumcusu Mehmet Tezkan, bir skandala imza attı.

TEZKAN, VATANDAŞLARA 'CAHİL' DEDİ

Mehmet Tezkan canlı yayında Başkan Erdoğan'ın hitap etttiği vatandaşlara 'cahil' diyerek hakaret etti.

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