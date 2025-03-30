İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yılmaz'ın, dün Halk TV ulusal medya yayınında, halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik söylemlerde bulunması üzerine harekete geçti.

Başsavcılık, Yılmaz hakkında "nefret ve ayrımcılık", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından resen soruşturma başlattı.

Onur Alp Yılmaz, Halk TV canlı yayında yaptığı skandal açıklamada sadece belli markaların boykot edilmesinin yeterli olmayacağı, tüm ekonominin durdurulması gerektiği ifade etmişti.