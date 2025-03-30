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Halk TV yayınında skandal çağrı! Onur Alp Yılmaz'a soruşturma

Halk TV yayınında halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik söylemlerde bulunan Onur Alp Yılmaz hakkında resen soruşturma başlatıldı.

AA30 Mart 2025 Pazar 11:36 - Güncelleme:
Halk TV yayınında skandal çağrı! Onur Alp Yılmaz'a soruşturma
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yılmaz'ın, dün Halk TV ulusal medya yayınında, halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik söylemlerde bulunması üzerine harekete geçti.

Başsavcılık, Yılmaz hakkında "nefret ve ayrımcılık", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından resen soruşturma başlattı.

NE DEMİŞTİ?

Onur Alp Yılmaz, Halk TV canlı yayında yaptığı skandal açıklamada sadece belli markaların boykot edilmesinin yeterli olmayacağı, tüm ekonominin durdurulması gerektiği ifade etmişti.

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