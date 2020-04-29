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Halk TV'de akla ziyan koronavirüs hesabı: Barış Yarkadaş ne yapacağını şaşırdı, profesör bile isyan etti

Halk TV'de yayınlanan programda koronavirüs salgınının Türkiye'deki etkileri konuşulurken ilginç anlar yaşandı.

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29 Nisan 2020 Çarşamba 09:21 - Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 11:13
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Programın bir bölümünde CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş "Şimdi Türkiye söyleceklerime kilitlenecek" diyerek akıllara zarar bir iddiada bulundu.

Yarkadaş, konuştuğu uzmanların Türkiye'deki enfekte sayısını bulmak için vaka sayısının 444'le çarpılması gerektiğini söylediğini, buna göre ülkede 40 milyon kişinin Kovid-19 ile enfekte olduğunu ileri sürdü.

Programın bir diğer konuğu Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Serdar Savaş'ın, bunun mümkün olmadığını söyledi. Savaş, "Eğer 40 milyon kişi enfekte ise problem kalmıyor, o zaman her yeri açalım, çünkü Türkiye bağışıklık kazanmış demektir" diye konuştu.

Yarkadaş bunun üzerine "Konuştuğum doktorlar 40 milyon enfekte kişinin olduğunu, bu sayı 52 milyona ulaştığımızda bu belayı atlatacağız diyorlar" dedi.

Programda yaşanan o anlar sosyal medyada paylaşılırken, Barış Yarkadaş büyük tepki topladı.

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