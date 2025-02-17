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Halk TV'de bilirkişinin ifşa edilmesine ilişkin iddianame! İstenen cezalar belli oldu

Halk TV'nin canlı yayınına ilişkin 'bilirkişinin ifşa edilmesi' ve 'bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheliler Barış Pehlivan, Kürşad Oğuz, Suat Toktaş, Seda Selek ve Serhan Asker hakkında 4'er yıldan 14'er yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

AA17 Şubat 2025 Pazartesi 09:43 - Güncelleme:
Halk TV'de bilirkişinin ifşa edilmesine ilişkin iddianame! İstenen cezalar belli oldu
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 27 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında başsavcılıkça yürütülen bir kısım soruşturmalarla kamu davalarında görevli bilirkişilerden biri olan müştekiye ilişkin isnatları akabinde canlı yayında yapılan program esnasında benzer şekilde soruşturma şüphelileri lehine sonuç doğuracak şekilde karar verilmesi amacıyla müştekiyi alenen hedef gösteren ve bu amaçla müştekinin ismini ve müştekinin rızası hilafına alınmış ses kaydını yayınlayan şüpheliler hakkında soruşturmaya başlandığı vurgulandı.

İddianamede bilirkişi S.B. müşteki, Barış Pehlivan, Kürşad Oğuz, Suat Toktaş, Seda Selek ve Serhan Asker ise şüpheli olarak yer aldı.

İddianamede şüpheliler Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz hakkında müşteki olan bilirkişiyle yapmış oldukları görüşmeyi kayda aldıkları gerekçesiyle "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" ve "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçlarından 6 yıldan 14'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Şüpheliler Seda Selek, Suat Toktaş ve Serhan Asker hakkında ise suça konu ses kaydını birbirleri ile paylaşıp canlı yayında yayınladıkları gerekçesiyle "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" ve "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçlarından 4 yıldan 9'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

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