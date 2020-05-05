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Halk TV'de Kısa Çalışma Ödeneği anlatıldı, Ayşenur Arslan'a soğuk duş: Cumhuriyet Gazetesi de yararlanıyor

Halk TV'de yayımlanan programda Ayşenur Arslan ve Cumhuriyet Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Miyase İlknur arasında yaşanan 'Kısa Çalışma Ödeneği' diyaloğu dikkat çekti. İlknur, 'Biz de yararlanıyoruz kurum olarak. Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvuruyoruz, çalışan kişi sayısı başına geliyor' dedi. Arslan'ın konuğu Miyase İlknur'un sözlerini şaşkınlıkla dinlediği bölüm sosyal medyada çok konuşuldu.

HABERİN
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05 Mayıs 2020 Salı 07:43 - Güncelleme: 05 Mayıs 2020 Salı 08:12
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Ayşenur Arslan’ın Halk TV’deki programında Cumhuriyet Gazetesi’nin Kısa Çalışma Ödeneği’nden nasıl yararlandığı anlatıldı.

Ayşenur Arslan’ın sunduğu programa Cumhuriyet Gazetesi Yöneticisi Miyase İlknur konuk oldu.

Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasının ne kadar yaygın olduğunu Cumhuriyet Gazetesi örneği üzerinden anlatan Miyase İlknur, "Biz de yararlanıyoruz kurum olarak. Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvuruyoruz, çalışan kişi sayısı başına geliyor" dedi.

Başkan Erdoğan ve hükümetin tüm icraatlerine tepki gösteren Cumhuriyet Gazetesi’nin bir yandan da sunulan imkanlardan yararlanıyor oluşu sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Paylaşımlarda “Kısa Çalışma Ödeneğinin Faydaları hiç bu kadar güzel anlatılmamıştı” yorumları yapıldı.

Programda Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan’ın konuğu Miyase İlknur’un sözlerini şaşkınlıkla dinlediği bölümün videosu viral oldu.

Halk TV'de Kısa Çalışma Ödeneği anlatıldı, Ayşenur Arslan'a soğuk duş: Cumhuriyet Gazetesi de yararlanıyor

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