Halk TV'de koronavirüs hastaları için skandal sözler: Öldürürdüm

Koronavirüsle ilgili açıklamalarda bulunan Demirsoy önlem olarak 'Biri beni arayıp deseydi ki; Ali Demirsoy, Çin'den böyle bir virüs ortaya çıktı ne yapalım? Ya oradaki 50-60 kişiyi bir adaya götürüp tecrit ederdim ya da öldürürdüm.' şeklinde şoke eden sözler sarf etti.
Demirsoy'un bu sözleri büyük tepki uyandırdı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce yaptığı açıklamada koronavirüs testi pozitif çıkan sağlık personeli sayısının 601 olduğunu duyurmuştu. Halk TV, Bakan Koca’nın sağlık çalışanları hakkındaki açıklamalarını çarpıtarak '601 sağlık çalışanı hayatını kaybetti' şeklinde servis etmişti.