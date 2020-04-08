08 Nisan 2020 Çarşamba 15:57 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 15:58

Koronavirüsle ilgili açıklamalarda bulunan Demirsoy önlem olarak 'Biri beni arayıp deseydi ki; Ali Demirsoy, Çin'den böyle bir virüs ortaya çıktı ne yapalım? Ya oradaki 50-60 kişiyi bir adaya götürüp tecrit ederdim ya da öldürürdüm.' şeklinde şoke eden sözler sarf etti.

Demirsoy'un bu sözleri büyük tepki uyandırdı.

Halk TV'de koronavirüs hastaları için skandal sözler: Öldürürdüm

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce yaptığı açıklamada koronavirüs testi pozitif çıkan sağlık personeli sayısının 601 olduğunu duyurmuştu. Halk TV, Bakan Koca’nın sağlık çalışanları hakkındaki açıklamalarını çarpıtarak '601 sağlık çalışanı hayatını kaybetti' şeklinde servis etmişti.