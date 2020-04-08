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Güncel

Halk TV'de koronavirüs hastaları için skandal sözler: Öldürürdüm

Biyolog Ali Demirsoy Halk TV'de katıldığı programda skandal ifadelere imza attı.

HABERİN
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08 Nisan 2020 Çarşamba 15:57 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 15:58
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Koronavirüsle ilgili açıklamalarda bulunan Demirsoy önlem olarak 'Biri beni arayıp deseydi ki; Ali Demirsoy, Çin'den böyle bir virüs ortaya çıktı ne yapalım? Ya oradaki 50-60 kişiyi bir adaya götürüp tecrit ederdim ya da öldürürdüm.' şeklinde şoke eden sözler sarf etti.

Demirsoy'un bu sözleri büyük tepki uyandırdı.

Halk TV'de koronavirüs hastaları için skandal sözler: Öldürürdüm

HALK TV'DEN KİRLİ ALGI OPERASYONU: SAĞLIK ÇALIŞANLARINI 'ÖLDÜ' DİYE SERVİS ETMİŞLERDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce yaptığı açıklamada koronavirüs testi pozitif çıkan sağlık personeli sayısının 601 olduğunu duyurmuştu. Halk TV, Bakan Koca’nın sağlık çalışanları hakkındaki açıklamalarını çarpıtarak '601 sağlık çalışanı hayatını kaybetti' şeklinde servis etmişti.

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