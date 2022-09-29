Halk TV'de skandal ifadeler! Yalanda sınır tanımıyorlar

Halk TV ekranında izleyenleri şoke eden anlar yaşanmaya devam ediyor... Konuklardan biri Merkez Bankası'na uyuşturucu parası konduğunu iddia ediyor. Moderatör tescilli FETÖ'cünün kitabını televizyon ekranından tanıtıyor.



Halk TV'de Şirin Payzın'ın sunduğu 'Sözüm Var' programına katılan Emin Çapa canlı yayında "Biz sizin gibi yalakalık yapamadığımızdan değil çok iyi yaparız ama yapmıyoruz" dedi. Kendilerini 'üstün gazeteci' olarak pazarlıyorlar. Ama ekranlardan devletin uyuşturucu parasını Merkez Bankası'nda kullandığını iddia edecek kadar alçak ve mesnetsiz açıklamalar yapmaktan alıkoymuyorlar.

Kendini Ekonomist olarak tanıtan program konuklarından Güldem Atabay, "Rakamlar üzerinden konuşayım. Türkiye hazinesine kısa süre önce 37 milyar dolar para girişi oldu, bunun önemli bir kısmı uyuşturucu parası" dedi.

Güya vatandaşa doğru bilgi vermek için bir araya 'üstün' gazeteciler bu söylemler karşısında gazeteciliğin birinci kuralı olan 'sorgulama' eylemini yok sayıyor. Böyle kritik bir iddia karşısında deliliniz dayanağınız nedir? diye sormuyor.

Aynı programda gazeteci Şirin Payzın'ın yıllardır diline doladığı bir mesele daha var... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diploması... İzleyenleri gülümseten anlar ise işte tam bu çıkışın ardından geldi. İsrail'de yaşayan gazeteci Rafael Sadi, Halk TV canlı yayınına konuk oldu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile üniversiteden sıra arkadaşı olduklarını söyledi. Sadi'nin açıklamalarının ardından stüdyo buz kesti, Payzın yayın konuğuna cevap vermekte zorlandı, kekeledi....

Üstelik tırnak içerisinde 'emin olduğu' bir iddiayı sorgulamak için tam da fırsatıydı. Payzın, "Yani diploması var mı?" diye soramadı.

Üstelik Halk TV'deki yayıncılık anlayışı sadece Şirin Payzın'la da sınırlı değil...

Örneğin transferiyle kanalı karıştıran İsmail Küçükkaya da ekrandan FETÖ hükümlüsü Gökçe Fırat'ın kitabını tanıttı.

Gaflarıyla sürekli yeni bir gündeme sebep olan Moderatör Ayşenur Aslan ise canlı yayınında "AK Partililer sokağa çıkamıyor" dedi.

Peki Halk TV'deki nihai amaç gerçekten gazetecilik yapmak mı, algı operasyonları yönetmek mi?