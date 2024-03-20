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Güncel

Halk TV'de terör propagandası! Timur Soykan PKK sözcülüğüne soyundu

CHP'nin fonladığı Halk TV'de konuşan sözde gazeteci Timur Soykan, PKK iltisaklı belediyelere kayyum atanmasına ateş püskürdü. PKK'nın sözcülüğüne soyunan Timur Soykan, kayyum atamalarını skandal bir ifadeyle 'darbecilik' olarak nitelendirdi.

20 Mart 2024 Çarşamba 01:57 - Güncelleme:
Halk TV'de terör propagandası! Timur Soykan PKK sözcülüğüne soyundu
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31 Mart yerel seçimlerine günler kala CHP ve 'kent uzlaşısı' ortağı DEM Parti gündeme skandallarıyla gelmeye devam ediyor.

İTTİFAK UĞRUNA...

Hatırlandığı üzere opera gösterilerinde 'onurum gururum' diyerek teröristlerin elini öpen, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan CHP Genel Merkezi'nde kırmızı halılarla karşılayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in göreve geldiği günden bu yana ittifak uğruna terör sevicileriyle diyalogları yeni bir boyut kazandı.

FONDAŞ MEDYA MEŞRULAŞTIRIYOR

Yerel seçimlerde CHP listelerinden kendi adaylarına el çektirip yerlerini DEM'li isimlerle doldururken fondaş medya aracılığı ile yapılan uzlaşı meşrulaştırılmaya çalışılıyor.

KAYYUM ATANMALARA "DARBECİLİK" DEDİ

CHP'nin fonladığı Halk TV'ye konuk olan sözde gazeteci Timur Soykan, PKK iltisaklı belediyelere kayyum atanmasını skandal sözlerle eleştirerek, "Şunu söylemezsem çatlayacağım. Demokrasi dediğiniz şey halkın kendisini yöneteceği insanları seçmesidir. Sen oraya kayyum atıyorsan sen darbecisin! Bunun aması-fakatı yok sen darbecisin!" sözleriyle terör sevicilerine destek verdi.

  • Timur Soykan
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