31 Mart yerel seçimlerine günler kala CHP ve 'kent uzlaşısı' ortağı DEM Parti gündeme skandallarıyla gelmeye devam ediyor.

İTTİFAK UĞRUNA...

Hatırlandığı üzere opera gösterilerinde 'onurum gururum' diyerek teröristlerin elini öpen, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan CHP Genel Merkezi'nde kırmızı halılarla karşılayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in göreve geldiği günden bu yana ittifak uğruna terör sevicileriyle diyalogları yeni bir boyut kazandı.

Halk TV'de terör propagandası! Sözde gazeteci Timur Soykan PKK sözcülüğüne soyunduhttps://t.co/uDo82FVwE8 pic.twitter.com/Oo4QEJuwsJ — Star Gazetesi ���� (@stargazete) March 19, 2024

FONDAŞ MEDYA MEŞRULAŞTIRIYOR

Yerel seçimlerde CHP listelerinden kendi adaylarına el çektirip yerlerini DEM'li isimlerle doldururken fondaş medya aracılığı ile yapılan uzlaşı meşrulaştırılmaya çalışılıyor.

KAYYUM ATANMALARA "DARBECİLİK" DEDİ

CHP'nin fonladığı Halk TV'ye konuk olan sözde gazeteci Timur Soykan, PKK iltisaklı belediyelere kayyum atanmasını skandal sözlerle eleştirerek, "Şunu söylemezsem çatlayacağım. Demokrasi dediğiniz şey halkın kendisini yöneteceği insanları seçmesidir. Sen oraya kayyum atıyorsan sen darbecisin! Bunun aması-fakatı yok sen darbecisin!" sözleriyle terör sevicilerine destek verdi.