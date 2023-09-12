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Halk TV'deki çirkin iddialara Bakanlık'tan suç duyurusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir televizyon kanalında devlet korumasında bulunan çocuklarla ilgili ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

AA12 Eylül 2023 Salı 11:14 - Güncelleme:
Halk TV'deki çirkin iddialara Bakanlık'tan suç duyurusu
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü Halk TV'de yayınlanan "Gündem Özel" programında devlet korumasında bulunan çocuklarla ilgili iddialarda bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Devlet korumasında bulunan çocuklarımızı ve Bakanlığımızı yıpratmak için belirli çevreler tarafından belli aralıklarla dile getirilen ve gerçeği yansıtmayan çirkin iddialara ilişkin Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunuyoruz. Devlet kurumlarımızı ve devlet korumasında bulunan çocuklarımızı zan altında bırakan yalan ve çirkin iddialara asla fırsat vermeyeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Hassas hizmet gruplarına yönelik iddia ve haberlerde basın mensuplarının daha sorumlu olması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Dezenformasyona karşı her türlü mücadeleyi verirken çocuklarımızı korumaya devam edeceğiz." denildi.

  • SPOT: AileveSosyalHizmetlerBakanlığı
  • çocukiddiaları
  • gerçek

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