Bir televizyon kanalında yayımlanan ve şahsını hedef alan haberin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, kamuoyunu yanıltan bir yayınla karşı karşıya olunduğunu vurguladı.

Gürzel, habere konu edilen ihalenin 19 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirildiğini ve 31 Aralık 2024'te sözleşmeye bağlandığını, kendisinin ise 10 Mart 2025 tarihinde Beykoz Belediye Başkan Vekili olarak göreve başladığını hatırlattı.

"HUKUKEN VE FİİLEN MÜMKÜN DEĞİL"

Açıklamasında net ifadeler kullanan Gürzel, görevde bulunmadığı bir dönemde yapılan bir işlemle ilişkilendirilmesinin mümkün olmadığını belirtti:

"Görevde olmadığım bir tarihte yapılan ihale ile ilişkilendirilmem hem hukuken hem de fiilen mümkün değildir. Belgelerle sabit bu gerçek ortadayken yapılan yayın, kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşımaktadır."

HALK TV'YE DÜZELTME ÇAĞRISI

Özlem Vural Gürzel, açıklamasının devamında basın kuruluşlarına da çağrıda bulunarak, doğru bilgiye dayalı ve gazetecilik ilkelerine uygun yayın yapılması gerektiğini ifade etti. Gürzel, Halk TV'yi söz konusu hatalı yayını düzeltmeye davet etti.