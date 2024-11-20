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Halk TV'nin manipülasyonuna DMM'den yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'de yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, 'SGK'yı dolandıran hastane Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD gezisinde sponsor olmuş' iddiasının manipülasyon olduğunu duyurdu.

20 Kasım 2024 Çarşamba 10:41 - Güncelleme:
Halk TV'nin manipülasyonuna DMM'den yalanlama
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, "SGK'yı dolandıran hastane Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD gezisinde sponsor olmuş" iddiası manipülasyondur.

Bahse konu hastanenin sponsorluğu, ABD'deki bir komitenin gala yemeğiyle ilgilidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD gezisi sırasında katıldığı galadaki sponsorlukların, Sayın Cumhurbaşkanımızla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Ancak, konunun Sayın Cumhurbaşkanımızla ilişkilendirilmeye çalışılarak açıkça manipülasyon yapıldığı belirlenmiştir.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik girişimlere itibar etmeyiniz."

  • Erdoğan
  • SGK dolandırıcılığı
  • DMM mücadelesi

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