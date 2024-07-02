Dezenformasyonla Mücadele Merkezi(DMM), Suriyeliler hakkında yandaş Halk TV'nin bir programında ortaya atılan iddia hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

DMM'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

"Bir televizyon programında ortaya atılan, "Suriyelilere vergi muafiyeti var. KDV/Emlak Vergisi vermiyorlar." iddiası doğru değildir.

Türkiye'nin geçici koruması altındaki Suriyeli sığınmacıların vergi konusunda herhangi bir muafiyetleri veya ayrıcalıkları yoktur.

Ayrıca ilgili birimler tarafından gerekli vergi denetimleri düzenli olarak yapılmaktadır.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."