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Halk TV'nin ''Suriyelilere vergi muafiyeti var'' yalanı çürütüldü: Gerekli denetimler düzenli olarak yapılmaktadır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi(DMM), yandaş Halk TV'nin bir programında ortaya attığı, 'Suriyelilere vergi muafiyeti var. KDV/Emlak Vergisi vermiyorlar' iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

2 Temmuz 2024 Salı 12:30 - Güncelleme:
Halk TV'nin ''Suriyelilere vergi muafiyeti var'' yalanı çürütüldü: Gerekli denetimler düzenli olarak yapılmaktadır
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi(DMM), Suriyeliler hakkında yandaş Halk TV'nin bir programında ortaya atılan iddia hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

DMM'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

"Bir televizyon programında ortaya atılan, "Suriyelilere vergi muafiyeti var. KDV/Emlak Vergisi vermiyorlar." iddiası doğru değildir.

Türkiye'nin geçici koruması altındaki Suriyeli sığınmacıların vergi konusunda herhangi bir muafiyetleri veya ayrıcalıkları yoktur.

Ayrıca ilgili birimler tarafından gerekli vergi denetimleri düzenli olarak yapılmaktadır.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

  • Suriyelilere vergi
  • Dezenformasyonla mücadele
  • Halk TV

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