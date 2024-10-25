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Halk TV'nin TUSAŞ iddiasına yalanlama

CHP'ye yakınlığıyla bilenen fondaş Halk TV, iki PKK'lı teröristin saldırı düzenlendiği TUSAŞ hakkında gerçek dışı iddiada bulundu. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddiayı yalanladı.

25 Ekim 2024 Cuma 17:19 - Güncelleme:
Halk TV'nin TUSAŞ iddiasına yalanlama
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "TUSAŞ'ın güvenliği Hasan Doğan'ın kayınbiraderine teslim edilmiş" iddiası doğru değildir. Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın akrabası olarak bahsi geçen Mustafa Çiftçi'nin, ilgili özel güvenlik firmasına sahip olduğu veya yönetici olarak çalıştığı iddiası gerçek dışıdır. Mustafa Çiftçi, TUSAŞ Güvenlik Biriminde sözleşmeli olarak çalışan bir personeldir. Kişinin bu görevi dışında herhangi bir şirketle hiçbir düzeyde ilişkisi bulunmamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi.

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