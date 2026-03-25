  • Halka arz vaadiyle dolandırıcılık: Sahte yatırım şebekesi için harekete geçildi
Güncel

Halka arz vaadiyle dolandırıcılık: Sahte yatırım şebekesi için harekete geçildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, yatırım ve halka arz vaadiyle vatandaşlardan yüksek meblağlar toplayan organize dolandırıcılık şebekesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 65 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda şirket hesabının suç aracı olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

IHA25 Mart 2026 Çarşamba 11:23
Halka arz vaadiyle dolandırıcılık: Sahte yatırım şebekesi için harekete geçildi
Başkentte borsa yatırımı ve halka arz vaatleriyle vatandaşları tuzağa düşüren organize bir dolandırıcılık şebekesine yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleşti. Küçük kazançlarla güven kazandıktan sonra büyük meblağlar talep eden şüpheliler, sistematik bir yöntemle hareket etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordine ettiği operasyonlarda 65 kişi gözaltına alındı.

SAHTE YATIRIM ŞEBEKESİNİN İZİ SÜRÜLDÜ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, borsa ve halka arz vaadiyle vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı. Bu kapsamda 65 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerin yatırım yaptıkları ve yakında halka arz edilecek şirketler bulunduğu yönünde mağdurları ikna ederek para topladıkları belirlendi. Şüphelilerin, güven kazanmak amacıyla başlangıçta küçük yatırımlara kazanç sağlanmış gibi gösterip bir süre ödeme yaptıkları, ardından ise daha yüksek meblağlar talep ederek mağdurları dolandırdıkları tespit edildi. Ayrıca, bu süreçte çok sayıda şirket hesabının kullanıldığı ortaya çıkarıldı.

65 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI

24 Mart 2026 tarihinden itibaren, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ile koordineli yürütülen operasyonlarda, toplam 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

  • dolandırıcılık
  • Ankara operasyon
  • halka arz dolandırıcılığı
  • borsa dolandırıcılığı
  • gözaltı

