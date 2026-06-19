Türkiye'nin en hızlı metro hattı hizmete girdi! Başkan Erdoğan: 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Hepinizi en kalbi duygularımla hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Açılışını yaptığımız Halkalı-Arnavutköy kesiminin ülkemize, milletimize ve tüm İstanbul'a hayırlı olmasını diliyorum. Dünyanın en büyük metropollerinden biri olan şehrimizi demir ağlarla ilmek ilmek örüyoruz.

Sultan Fatih'in şehrine, yine Sultan Fatih'in tavsiyelerini kendimize rehber kılarak aşkla hizmet ediyoruz.

Milyonlarca İstanbullunun ulaşımını ciddi ölçüde kolaylaştırdık. Şimdi bu çalışmalarımızı taçlandırıyoruz. Toplam 69 km uzunluğundaki metro projemizi bugün tamamlayarak Türkiye'yi en uzun ve en hızlı metro hattıyla buluşturuyoruz

Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro) Halkalı Arnavutköy kesiminin hizmete girmesiyle sadece Türkiye'nin değil dünyanın en uzun metrolarından biri tamamlandı.

Milyonlarca vatandaşımız İstanbul'un merkezi noktalarına zahmetsiz bir şekilde ulaşım imkanına kavuştu.

Projenin 25 senede vakitten 117 milyon saat tasarruf ettirmesini, ekonomik faydanın ise toplam 935 milyon avroyu bulmasını bekliyoruz.

İstanbul'u kaderine terk etmemekte kararlıyız. İstanbul'un trafik başta olmak üzere sorunlar yumağı altında ezilmesine izin vermeyeceğiz.

İstanbul için raylı sistem çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz. Yeni hatların tamamlanmasıyla Ulaştırma Bakanlığı'nın İstanbul'da yaptığı raylı sistemlerin hat uzunluğu 191 km'ye çıkacak.

Şehrimiz yeni metro hatları kazandıkça İstanbul'un beceriksiz idarecilerin elinde eziyete dönüşmüş trafiğini rahatlatacağız. Milletin kaynakları; para kuleleri, baklava kutuları yerine bugün olduğu gibi hizmete, esere harcandıkça hem İstanbul'un hem de İstanbullunun yüzü gülmeye başlayacak. Kim ne derse desin, İstanbul'u kaderine terk etmeyeceğiz.

Aralarında Amerikan Başkanı sayın Trump'un da olduğu NATO liderlerini Türkiye'de ağırlamaya hazırlanıyoruz. 2026 senesi Türkiye için kelimenin tam manasıyla bir zirveler yılı olacak.

MUHALEFETE TEPKİ: BAŞLARINI KUMA GÖMMÜŞLER

Türkiye'nin marka değeri artacak, bölgesinin cazibe merkezi olduğu görülecek, küresel diplomasinin oyun kurucu aktörlerinden biri olduğu tescil edilecek. Dünün kavramlarıyla, dünün ideolojileriyle, özellikle de dünün muhalefet tarzıyla bugünün meseleleri anlaşılamaz. Türkiye değişirken, dünya sistemlerinde köklü sistemler yaşanırken maalesef bizim muhalefet bunu idrak edemiyor. 2026 yılı Türkiye'sinde hala eski kalıplarla siyasetçilik yapmaya devam ediyorlar. Başlarını öyle bir kuma gömmüşler, bırakın dünyayı ülkemizde ne olup bittiğinden bile haberleri yok.

Sizin çapınız buna yetmez. En iyisi siz liyakat gerektiren zor konularla uğraşmayın. Gidin kapasitenize uygun işleri kovalayın. Mesela koltuk kapmaca oynayın. Eğer becerebiliyorsanız önce şaibesiz bir kurultay yapmayı öğrenin. Kavgasız gününüz yok, bize diplomasi dersi vermeye çalışıyorsunuz. Size bu işten ekmek çıkmaz.

Sizin bitmez tükenmez kavgalarınıza ayıracak vaktimiz yok. Birilerine laf yetiştirmenin değil, aziz milletimize hizmet etmenin derdindeyiz.

Türkiye, bölgesel krizlerin mezesi değil, işte en son İran Savaşı'nda olduğu gibi çözüm çabalarının baş aktörüdür.