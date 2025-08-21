İSTANBUL 31°C / 18°C
  Güncel
  Halkbank Genel Müdürü Arslan'a yönelik iftiraya tekzip geldi! Sözcü mahkeme kararı olmadan kendini yalanladı
Güncel

Halkbank Genel Müdürü Arslan'a yönelik iftiraya tekzip geldi! Sözcü mahkeme kararı olmadan kendini yalanladı

Fondaş Sözcü ve yandaşlarının Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan hakkında yaptığı yalan haber deşifre oldu. Haberinde, Arslan'ın Bodrum'da lüks bir doğum günü partisine katıldığı iddiasında bulunan Sözcü, mahkeme kararı olmaksızın tekzip metni yayımlayarak yalanını resmen tescillemiş oldu.

HABER MERKEZİ21 Ağustos 2025 Perşembe 11:50 - Güncelleme:
Halkbank Genel Müdürü Arslan'a yönelik iftiraya tekzip geldi! Sözcü mahkeme kararı olmadan kendini yalanladı
ABONE OL

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ın "Bodrum'da lüks bir mekanda doğum günü partisine katıldığı"na dair iddialar fondaş Sözcü Gazetesi ve bazı sosyal medya hesapları tarafından ortaya atılmıştı. Halkbank da gerçeği yansıtmayan bu yalan haberle ilgili yasal haklarını kullanacağını duyurmuştu. Yaşanan gelişmelerin ardından Sözcü Gazetesi, bugünkü sayısında mahkeme kararı olmaksızın bir tekzip metnine yer verdi.

Fondaş Sözcü Gazetesi'nde yer alan "Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ın Bodrum'da lüks bir doğum günü partisine katıldığı" iddiaları, Halkbank tarafından kesin bir dille yalanlandı. Banka, haberlerin gerçeğe aykırı ve iftira niteliğinde olduğunu belirterek tüm yasal haklarını kullanacağını duyurdu.

YALANIN SÖZCÜ'SÜ

Yaşanan tartışmaların ardından Sözcü Gazetesi, 18 Ağustos 2025 tarihli sayısında bir cevap ve düzeltme metni yayımladı.

Tekzipte, gazetenin "Müdür Beyin Gecesi Bodrum'un Dilinde!" manşeti ile "Bu Paranın Kaynağı Nereden Geliyor?" başlıklı haberlerinde yer alan iddiaların gerçeğe aykırı olduğu vurgulandı. Banka, haberlerde dile getirilen söylentilerin, tamamen yanlış bilgilere dayandığını ve kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşıdığını belirtti.

Yayımlanan tekzip metni şöyle:

Bankamız Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve Bankamız Genel Müdürü aleyhine, 18/08/2025 tarihinde basılı ve internet gazetenizde yayımlanan asılsız ve gerçek dışı yazıya ilişkin cevap ve düzeltme metnimizdir:

Basılı ve e-gazetenizin 18/08/2025 tarihli manşetindeki "MÜDÜR BEYİN GECESİ BODRUM'UN DİLİNDE!" başlıklı yazısı ile 8. Sayfasındaki "BU PARANIN KAYNAĞI NEREDEN GELİYOR?" başlıklı yazısında asılsız, yalan ve gerçeğe aykırı haber yapılmıştır.

Söz konusu yazılarda yer alan haber ve söylentiler, tamamen gerçeğe aykırı, Bankamızın ve Genel Müdürünün güven ve itibarını sarsıcı, kişilik haklarına saldırı ve iftira niteliğinde olduğu gibi kamuoyunu ve yatırımcıları yanıltıcı niteliktedir.

Bankamızın resmi X hesabından 18/08/2025 tarihinde yapılan açıklamada da belirtildiği üzere; "Bankamız Genel Müdürü olduğu iddia edilerek, Bodrum'da bir içkili mekanda sözde şampanyaların içildiği lüks bir doğum günü partisine Bankamız Genel Müdürünün katıldığı yönünde haber ve paylaşımlar gerçeğe aykırı, kamuoyunu yanıltıcı, Bankamızın güven ve itibarını sarsıcı ve iftira türünden yalan açıklamalardır. Bankamızın ve Bankamız Genel Müdürünün güven ve itibarını sarsacak nitelikte olan; haksız, yalan, mesnetsiz haber ve yorumlar ile ilgili olarak tüm yasal haklarımızın kullanılacağını kamuoyunun bilgilerine sunarız."

Bankamıza ve Bankamız Genel Müdürüne yönelik iddiaların herhangi bir gerçeklik payı bulunmamaktadır. Bu kapsamda; Bankamızın ve Bankamız Genel Müdürünün itibarını, şöhretini, kişilik haklarını ve marka değerini zedeleyici, gerçeğe aykırı, asılsız haberlerle ve yayınlarla itibar edilmemesi gerektiği kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve Osman ARSLAN Vekili: Av. Hüseyin KILINÇ

