Halkbank konut kredisi faiz oranı ne kadar? Halkbank konut kredisi faiz hesaplama nasıl yapılır?

Uzun zamandır gündemde olan konut kredi faiz oranları düşüş eğilimine geçti. Konut sahibi olmak isteyip de kredi kullanacak olan milyonlarca vatandaş kredi faiz oranlarında indirim yapılması bekliyorlardı. Beklenen indirim gelmeye başladı. Dün, Ziraat Bankası konut kredisinde 500 bin liraya kadar olan azami 180 ay vadelerde aylık faiz oranını yüzde 0.99 olarak belirledi. Bununla birlikte tüketici kredilerinde ise 60 aya kadar vadede faiz yüzde 1.49'a indirildi. Ziraat Bankası'ndan sonra Vakıfbank da 180 ay vadeli konut kredilerinde faizi yüzde 0,99'a düşürdü. Bugünde yeni bir haber Halkbank'tan geldi.Halkbank da konut kredisi faizini indirdi...

HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI NE KADAR?

Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın ardından Halkbank da 180 ay vadeli konut kredisi faizini yüzde 9.99'a indirdi. Halkbank tüketici kredilerinde de 60 ay vadede maaş müşterilerine faizi yüzde 1.49'a indirdi.

HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Halbank konut kredisi faiz hesaplama işlemi Halbank'ın resmi internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Ziraat Bankası, kredi faiz oranlarını 1 Ağustos'tan geçerli olmak üzere indirdi. Konut kredisinde faiz oranı 0.99'a, tüketici kredisinde ise yüzde 1.49'a indirildi.

Ziraat Bankası konut kredisinde 500 bin liraya kadar olan azami 180 ay vadelerde aylık faiz oranını yüzde 0.99 olarak belirledi. Bununla birlikte tüketici kredilerinde ise 60 aya kadar vadede faiz yüzde 1.49'a indirildi.

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Ziraat Bankası'ndan sonra Vakıfbank da 180 ay vadeli konut kredilerinde faizi yüzde 0,99'a düşürdü.

KONUT KREDİSİ NEDİR?

Gerçek kişilere, yeni ya da kullanılmış konut alımlarının finanse edilmesi amacıyla, satın alınacak konutun ipoteği alınarak veya satış vaadi sözleşmesine bağlı olarak garantörlü/iyi niyet mektubu teminatı ile kullandırılan kredilerdir. Ayrıca mevcut konut kredisi borcunun daha uygun faiz ve vade koşulları ile değiştirilmesini sağlamak üzere başka bir bankaya taşınarak Konut Kredisi kullanılması da mümkündür. Bu krediler Konut Kredisi Borç Transferi ve Yeniden Yapılandırma Kredisi olarak da bilinen Refinansman Kredileridir.

2007’de yasalaşan Mortgage Yasası ile tüm konut kredileri mortgage kapsamına alınmıştır. Bu sayede tüketiciler düşük aylık ödemelerle ve yüksek vadelerle, kira öder gibi ev sahibi olabilmektedir. Bu kredilerin vadeleri 20 yıla kadar uzayabilmektedir.

Konut kredisinde satın alınan konutlar teminat olarak alınır. Ticari nitelikli gayrimenkuller ise teminat olarak alınamaz. Bu teminat kapsamında banka, satın alınacak konut üzerine kendi lehine ipotek tesis eder. Kredi ödemesinin bitmesinin ardından ipotek kaldırılır.