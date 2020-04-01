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Milli Dayanışma Kampanyası'na 76 milyon TL bağışta bulundular

Halkbank, Milli Dayanışma Kampanyası'na 56 milyon TL destek verdiğini duyurdu. Kuveyt Türk Finans Grubu ise Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira bağışta bulundu.

AA01 Nisan 2020 Çarşamba 15:32 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 15:37
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KUVEYT TÜRK FİNANS GRUBU'NDAN MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'NA 20 MİLYON LİRALIK DESTEK

Kuveyt Türk Finans Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre "Değerlerimizle büyüyoruz" anlayışıyla sahip oldukları tüm varlıkların korunması, geliştirilmesi ve yaşatılması için birçok sosyal sorumluluk projesini hayata geçiren Kuveyt Türk Finans Grubu'nun sivil toplum kuruluşlarına ve yardım kampanyalarına desteğini sürdürüyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili alınan tedbirlerden dolayı olumsuz etkilenen ihtiyaç sahiplerine destek olunmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek veren Kuveyt Türk Finans Grubu, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı nezdinde yürütülen kampanyaya 20 milyon lira bağışladı.

Kuveyt Türk Finans Grubu, çalışanlarına ve müşterilerine de Milli Dayanışma Kampanyasına destek olma çağrısında bulundu.

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