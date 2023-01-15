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Haluk Bayraktar ağız birliğine dikkati çekti: Saldırıların arasında korelasyon mu var?

Baykar CEO'su Haluk Bayraktar, son iki günde Michael Rubin, FETÖ'cü Cevheri Güven ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın aynı ağızla saldırıya geçtiğinin altını çizdi. Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Peş peşe gelen bu saldırıların arasında korelasyon mu var, yoksa nedensellik mi?' diye sordu.

15 Ocak 2023 Pazar 21:32 - Güncelleme:
Haluk Bayraktar ağız birliğine dikkati çekti: Saldırıların arasında korelasyon mu var?
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Baykar CEO'su Haluk Bayraktar; Michael Rubin, FETÖ'cü Cevheri Güven ve Ali Babacan'ın son 2 günde İHA/SİHA'lara karşı yürüttüğü karalama kampanyasına dikkat çekerek, "Peş peşe gelen bu saldırıların arasında korelasyon mu var, yoksa nedensellik mi?" diye sordu.

Türkiye'nin dünyadaki gururu, İHA/SİHA'lara karşı son iki günde büyük bir karalama kampanyası başlatıldı. Türkiye düşmanlığı ile bilinen Gölge CIA Michael Rubin, sosyal medyada Türkiye aleyhtarı yayınlar yapan FETÖ'cü Cevheri Güven ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Baykar İHA/SİHA'ları hedef alan açıklamalarda bulundu.

Baykar CEO'su Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu duruma dikkat çekti ve şu ifadelerde bulundu:

"Komplo teorilerine hoş bakmam ama son iki günde; Tescilli Türkiye düşmanı Michael Rubin'in Baykar'a yaptırım çağrısı, Kaçak fetöcünün YouTube iftiraları, li Babacan ve yardımcılarının iftiraları... Peş peşe gelen bu saldırıların arasında korelasyon mu var, yoksa nedensellik mi? açıklamasında bulundu.

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