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Haluk Bayraktar'dan Babacan'a tokat gibi cevap: Rekabetten korkmuyoruz

Altılı masanın küçük ortağı Ali Babacan, asılsız iftiralarla Türkiye'nin savunmadaki milli gururu Baykar'ı hedef aldı. Babacan'ın iftirasına tokat gibi cevap veren BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, gelirlerinin büyük kısmını ihracattan karşıladıklarını belirterek, ''Biz rekabetten korkmuyoruz. Bilakis; ABD, Çin, İsrail gibi ülkelerin İHA'larıyla rekabet ediyor, 27 ülkeye ihracat yapıyoruz.' ifadelerini kullandı.

14 Ocak 2023 Cumartesi 18:50 - Güncelleme:
Haluk Bayraktar'dan Babacan'a tokat gibi cevap: Rekabetten korkmuyoruz
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Altlı masanın küçük ortağı Ali Babacan, milli teknoloj hamlesinde önemli bir paya sahip olan BAYKAR şirketini hedef aldı. İHA'lar ve SİHA'lar üreten BAYKAR'a ilişkin soruya, "Burada yanlış şu, devletin hemen hemen bütün imkanları, bütün o yardımlar, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar, aşağı yukarı tek şirkete aktarılıyor" yanıtını veren Babacan'a BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar çok net bir şekilde yanıt verdi.

"MİLLETİMİZE HAVALE EDİYORUZ"

Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Haluk Bayraktar, Babacan'ın iftiralarını tek tek çürütürken "BAYKAR hakkında söylediklerinizi hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla milletimize havale ediyoruz." dedi.

"DÜNYADA BÖYLE BİR FİRMA BULAMAZSINIZ"

Rekabetten asla korkmadıklarının altını çizen Bayraktar, "Bilakis; ABD, Çin, İsrail gibi ülkelerin İHAlarıgla rekabet ediyor, 27 ülkeye ihracat yapıyoruz.

Kuruluşumuzdan bugüne gelirlerimizin %75'ini ihracattan elde ettik. 2022'de ise sözleşmelerimizin %99.3'ü ihracat kaynaklı. Türkiye'yi bırakın dünyada dahi böyle bir firma bulamazsınız." ifadelerini kullandı.

"BANKA KREDİSİ DAHİ KULLANMADIK"

Devlet kaynaklarının BAYKAR'a aktarılmadığını belirten Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bilakis; kuruluşumuzdan bu yana devletten tek kuruş nakit teşvik ya da hibe almadık. Banka kredisi dahi kullanmadık. Tüm projelerimizde olduğu gibi en son AKINCI ve KIZILELMA'yı da öz kaynaklarımızla geliştirdik... Yüksek teknolojiden, milli teknolojiden bihaber olmanız, size müfteri olma hakkı tanımaz."

"ÖZÜR DİLEMEK ERDEMDİR"

Babacan'dan özür beklediklerini sözlerine ekleyen Bayraktar, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Kaportacılıkla, Hacı Murat arabalarla paradigma dönüştüren Milli SİHA'ların farkını TEKNOFEST'e gelen çocuklar size anlatabilir. Fitne fesat odakları yerine onlara kulak vermeniz hakikati duymanızı sağlar. Özür dilemek erdemdir. Erdemli olmayı deneyin..."

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