BAYKAR Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın skandal 'Mavi Vatan' açıklamasına tepki gösterdi.

Mavi Vatan'ın Türkiye hedefinin olmazsa olmaz kırmızı çizgisi olduğunu belirten Bayraktar resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Mavi Vatan mücadelesi sözde bir fikir ya da bir masal değildir. Tam bağımsız Türkiye hedefinin en önemli unsurlarından biri, olmazsa olmazı hatta kırmızı çizgisidir. Karadaki bir karış toprağımız neyse, denizdeki bir avuç suyumuz da aynıdır.

Toprak için can vermeyi göze alıp, denizlerimiz için hiçbir şey yapmamayı düşünmek kadar sakil bir düşünce olamaz. Ulusal çıkarlarımız gündelik siyasetin malzemesi yapılamayacak derecede hassastır.

Mavi Vatan meselesinde bu milletin birçok ferdinin emeği vardır. Rahmetli babam Özdemir Bayraktar bu meselenin önemini görüp bu konuyu anlatmış ve yapılan çalışmaları desteklemiştir. Hatta emekli Tümamiral Cihat Yaycı'nın bu konudaki kitabını binlerce bastırıp dağıtmış, şirketimizin girişine koydurarak tüm çalışma arkadaşlarımıza ve misafirlerimize hediye ederek bu bilincin aşılanması için vefat edene kadar mücadele etmiştir.

Mavi Vatan çocuklarımıza, torunlarımıza, gelecek nesillerimize bırakacağımız en önemli miraslardan biridir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi müdafaa ettiğimiz satıh; dağı, taşı, toprağı, yeşili ve mavisiyle tüm vatandır." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin dış politika adımlarını hedef alan CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, Mavi Vatan için "masal" ifadesini kullanmış ve büyük tepki çekmişti.

CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Tan'a 'Mavi Vatan' tepkisi: Yunan ve Rum basınında coşkuyla karşılandı

CHP'den Tan'a 'hasar tespit' adımı

Akdeniz Kalkanı Harekatı'nı hatırlatan Başbuğ'dan zor soru: Gerçekten bu vatanın evladı mısın?

Akar'dan CHP'li Tan'a "Mavi Vatan" tepkisi: Vatandaşlarımız pasaportunuzun rengini soruyor

AK Parti'den CHP'li Tan'a cevap: Yunan vekil davet etsek ancak bu kadar ağır konuşurdu