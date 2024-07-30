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Güncel

Haluk Bayraktar'dan CHP'li Tan'a 'Mavi Vatan' cevabı: Türkiye'nin kırmızı çizgisi

Mavi Vatan'ı hedef alan CHP'li Milletvekili Namık Tan'a tepki gösteren BAYKAR Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 'Mavi Vatan bir fikir ya da masal değildir, Türkiye'nin kırmızı çizgisidir.' diye konuştu.

30 Temmuz 2024 Salı 08:16 - Güncelleme:
Haluk Bayraktar'dan CHP'li Tan'a 'Mavi Vatan' cevabı: Türkiye'nin kırmızı çizgisi
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BAYKAR Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın skandal 'Mavi Vatan' açıklamasına tepki gösterdi.

Mavi Vatan'ın Türkiye hedefinin olmazsa olmaz kırmızı çizgisi olduğunu belirten Bayraktar resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Mavi Vatan mücadelesi sözde bir fikir ya da bir masal değildir. Tam bağımsız Türkiye hedefinin en önemli unsurlarından biri, olmazsa olmazı hatta kırmızı çizgisidir. Karadaki bir karış toprağımız neyse, denizdeki bir avuç suyumuz da aynıdır.

"ULUSAL ÇIKARLARIMIZ GÜNDELİK SİYASETİN MALZEMESİ YAPILAMAYACAK DERECEDE HASSASTIR"

Toprak için can vermeyi göze alıp, denizlerimiz için hiçbir şey yapmamayı düşünmek kadar sakil bir düşünce olamaz. Ulusal çıkarlarımız gündelik siyasetin malzemesi yapılamayacak derecede hassastır.

BAYKAR Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar

"MAVİ VATAN ÇOCUKLARIMIZA, TORUNLARIMIZA, GELECEK NESİLLERİMİZE BIRAKACAĞIMIZ EN ÖNEMLİ MİRASLARDAN BİRİDİR"

Mavi Vatan meselesinde bu milletin birçok ferdinin emeği vardır. Rahmetli babam Özdemir Bayraktar bu meselenin önemini görüp bu konuyu anlatmış ve yapılan çalışmaları desteklemiştir. Hatta emekli Tümamiral Cihat Yaycı'nın bu konudaki kitabını binlerce bastırıp dağıtmış, şirketimizin girişine koydurarak tüm çalışma arkadaşlarımıza ve misafirlerimize hediye ederek bu bilincin aşılanması için vefat edene kadar mücadele etmiştir.

Mavi Vatan çocuklarımıza, torunlarımıza, gelecek nesillerimize bırakacağımız en önemli miraslardan biridir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi müdafaa ettiğimiz satıh; dağı, taşı, toprağı, yeşili ve mavisiyle tüm vatandır." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin dış politika adımlarını hedef alan CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, Mavi Vatan için "masal" ifadesini kullanmış ve büyük tepki çekmişti.

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