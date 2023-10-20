Haluk Bayraktar'dan dikkat çeken Filistin çıkışı: Protesto ediyorum

Haluk Bayraktar, Filistin'e yönelik destek mesajlarının Facebook ve Instagram'ın engellemesine tepki gösterdi.
Bayraktar, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Facebook ve Instagram'ın Filistin'e yönelik destek mesajlarını engellemesini protesto ediyorum. Bugün itibarıyla iki mecradaki hesaplarımı kapatma kararı aldım. Sosyal medyada X hesabımı ve Telegram kanalımı kullanmaya devam edeceğim.
#Facebook ve #Instagram'ın Filistin'e yönelik destek mesajlarını engellemesini protesto ediyorum.— Haluk Bayraktar (@haluk) October 20, 2023
Bugün itibarıyla iki mecradaki hesaplarımı kapatma kararı aldım.#PalestineGenocide
Sosyal medyada X hesabımı ve Telegram kanalımı kullanmaya devam edeceğim....