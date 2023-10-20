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Haluk Bayraktar'dan dikkat çeken Filistin çıkışı: Protesto ediyorum

BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Filistin'e yönelik destek mesajlarının Meta bünyesindeki Facebook ve Instagram tarafından engellemesine tepki göstererek, her iki mecradaki sosyal medya hesaplarını kapattı.

20 Ekim 2023 Cuma 22:39 - Güncelleme:
Haluk Bayraktar'dan dikkat çeken Filistin çıkışı: Protesto ediyorum
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Haluk Bayraktar, Filistin'e yönelik destek mesajlarının Facebook ve Instagram'ın engellemesine tepki gösterdi.

Bayraktar, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Facebook ve Instagram'ın Filistin'e yönelik destek mesajlarını engellemesini protesto ediyorum. Bugün itibarıyla iki mecradaki hesaplarımı kapatma kararı aldım. Sosyal medyada X hesabımı ve Telegram kanalımı kullanmaya devam edeceğim.

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