Haluk Bayraktar'dan dikkat çeken Filistin çıkışı: Protesto ediyorum

Haluk Bayraktar, Filistin'e yönelik destek mesajlarının Facebook ve Instagram'ın engellemesine tepki gösterdi.

Bayraktar, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

#Facebook ve #Instagram'ın Filistin'e yönelik destek mesajlarını engellemesini protesto ediyorum.



Bugün itibarıyla iki mecradaki hesaplarımı kapatma kararı aldım.#PalestineGenocide



Sosyal medyada X hesabımı ve Telegram kanalımı kullanmaya devam edeceğim....