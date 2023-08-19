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Haluk Bayraktar'dan küçük ortağa ders niteliğinde cevap: Kibirli bu kişiye ne anlatsan nafile

6'lı masanın küçük ortağı Ali Babacan, katıldığı bir televizyon programında yerli ve milli savunma sanayisinin neferlerinden Baykar'ı hedef aldı. Küçük ortak Babacan, 14-28 Mayıs seçimleri öncesi başlattığı iftiralarını yine sürdürdü. Babacan'a, Baykar CEO'su Haluk Bayraktar'dan sert bir cevap geldi. Babacan'a yönelik ders niteliğinde bir paylaşım yayımlayan Haluk Bayraktar, 'Afrika'da terör altında zulümden kurtulmaya çalışan herhangi bir ülkenin vatandaşına veya terör belasından huzur ortamına kavuşan vatandaşlarımıza sorsanız milli olarak geliştirilen bu teknolojinin hayatlarına kattığı değere dair çok şey anlatır. Merak edip araştırmamış, konuştuğu konuya dair hiçbir bilgisi olmayan, kibirle ve ısrarla eski iftiralarına devam eden bu kişiye ne anlatsan nafile.' dedi.

19 Ağustos 2023 Cumartesi 10:33 - Güncelleme:
Haluk Bayraktar'dan küçük ortağa ders niteliğinde cevap: Kibirli bu kişiye ne anlatsan nafile
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6'lı masanın küçük ortağı DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, HaberTürk'te katıldığı bir programda seçim sürecinde yerli ve milli savunma sanayini hedef alan açıklamalarını sürdürdü. İHA ve SİHA'ları itibarsızlaştırmaya çalışan Babacan'a, Baykar CEO'su Haluk Bayraktar sert bir cevap verdi.

İFTİRADA ISRAR EDİYOR

Türkiye'nin terörle mücadele başta olmak üzere her alanda elini kuvvetlendiren ve dünyadan yoğun ilgi gören İHA ve SİHA'ların üreticisi Baykar, DEVA Partisi'nin iftira kampanyalarına maruz kalmaya devam ediyor. Seçim sürecinde de 'tekelleşme' iftiralarını dolaşıma sokan ve hiçbir iddialarını temellendiremeyen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir televizyon yayınında benzer iftiralarını yine dillendirdi.

BAYRAKTAR'DAN DERS GİBİ YANIT

Babacan'ın iddialarına karşı Baykar CEO'su Haluk Bayraktar, ders niteliğinde bir cevap verdi. Bayraktar, "Afrika'da terör altında zulümden kurtulmaya çalışan herhangi bir ülkenin vatandaşına veya terör belasından huzur ortamına kavuşan vatandaşlarımıza sorsanız milli olarak geliştirilen bu teknolojinin hayatlarına kattığı değere dair çok şey anlatır. Merak edip araştırmamış, konuştuğu konuya dair hiçbir bilgisi olmayan, kibirle ve ısrarla eski iftiralarına devam eden bu kişiye ne anlatsan nafile." dedi.

BAYKAR'DAN DEPREM BÖLGESİNE 4.5 MİLYAR LİRA YARDIM

Öte yandan, Baykar, deprem bölgesinde yaptığı yardımlarla da dikkatleri üzerine çekiyor. Baykar şuana kadar deprem bölgesine 4.5 milyar liralık yardımda bulundu. 2 bin kişilik konteyner kent, bin 12 hanelik konut başta olmak üzere birçok alanda nakdi ve ayni yardımı bölgeye ulaştırdı.

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