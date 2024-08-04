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Haluk Bayraktar'dan 'teşvik' iddialarına cevap: Kötü niyetlerini görüyoruz

Baykar'ın Genel Müdürü Haluk Bayraktar, haklarında çıkan 'teşvik' iddialarına sosyal medya hesabından cevap verdi. Bayraktar, 'Yatıp kalkıp terör odaklarının propagandası yapan hesaplarla aynı nitelikteki iftiralar sosyal medyada köpürtülüyor. SİHA'larımızın da katkısıyla bitmeye yaklaşan terör belasının kaybettiği her mevziden sonra aynı kötü sesler çıkıyor, çıkmaya devam ediyor. Kötü niyetlerini görüyoruz ve diyoruz ki; pes etmeyeceğiz, vazgeçmeyeceğiz, milletimiz için ter dökmeye ve her türlü terör odağına karşı mücadele etmeye devam edeceğiz' dedi.

4 Ağustos 2024 Pazar 13:35 - Güncelleme:
Haluk Bayraktar'dan 'teşvik' iddialarına cevap: Kötü niyetlerini görüyoruz
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Dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı olan Baykar'ın Genel Müdürü Haluk Bayraktar "Teknolojisi ve ihracat rakamlarıyla dünyada alanında 1. olan ve kendi ülkesinde bu kadar hedefe konulan, iftiralarla karalanmaya çalışan 2. bir firma göremezsiniz." diyerek haklarında çıkan 'teşvik aldılar' haberlerine tepki gösterdi.

Bayraktar yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Yüksek teknoloji geliştirme serüvenine tam bağımsızlık hedefi ve müreffeh yarınlar hayal ederek çıktık. Bu motivasyonla ortaya çıkan katma değer sayesinde çalıştığımız İHA'lar alanında dünyanın en önemli markası olduk.

Gelirlerinin %95'inden fazlasını ihracattan elde eden bir firma olduk ve dünyanın bu alandaki en büyük ihracatçısı haline geldik.

Geliştirdiğimiz tek bir yüksek teknoloji ürününü dünyaya ihraç ederek, geçtiğimiz 3 yılda her sene ülkemizde en yüksek vergiyi ödeyerek vergi rekortmeni olduk.

Sadece kendi alanımızda değil milletimizin ihtiyaç duyduğu her alanda elimizin erdiği, gücümüzün yettiği oranda destek olmaya gayret ediyoruz. Depremin ardından özel sektör tarafından ülkemizde gerçekleştirilen en büyük bağışlardan birini gerçekleştirdik.

Buna rağmen yüzlerce iftira atıldı, atılmaya da devam ediliyor. Hepsine cevap verdik. Hakkımızı hukuk yoluyla aradık. Bu davaların çoğunu kazandık. Kazanılan tazminatları da etik gazetecilik eğitimi alabilmeleri için burs olarak iletişim fakültesi öğrencilerine bağışladık.

Doğru olmayan bu haberleri yaparak iftira atan bu gazeteye karşı da hakkımızı aramak için şu ana kadar 9 tane dava açtık. Bu davaların 6'sını kazandık. İki davayı mahkeme reddetti. Bir davanın ise istinaf mahkemesinde incelemesi devam ediyor.

Yayınlarıyla yargıyı etkilemeye çalıştıkları aleni olan bu davayı da kazanırsak, alınan tazminatı daha önce olduğu gibi genç gazeteci adaylarına etik iletişim bursu olarak bağışlayacağız.

Maalesef yalan ve iftira durmuyor...

Yatıp kalkıp terör odaklarının propagandası yapan hesaplarla aynı nitelikteki iftiralar sosyal medyada köpürtülüyor.

Geliştirdiğimiz SİHA'lar ordumuzun ve dünyada kullanan orduların en büyük güç çarpanlarından biri. Ülkemizin terörle mücadelesinde ne kadar etkin olduğu ve terörün kökünü kazımaya devam ettiğini birlikte görüyoruz.

SİHA'larımızın da katkısıyla bitmeye yaklaşan terör belasının kaybettiği her mevziden sonra aynı kötü sesler çıkıyor, çıkmaya devam ediyor.

Teknolojisi ve ihracat rakamlarıyla dünyada alanında 1. olan ve kendi ülkesinde bu kadar hedefe konulan, iftiralarla karalanmaya çalışan 2. bir firma göremezsiniz.

Mesele çok açık...

Kötü niyetlerini görüyoruz ve diyoruz ki; pes etmeyeceğiz, vazgeçmeyeceğiz, milletimiz için ter dökmeye ve her türlü terör odağına karşı mücadele etmeye devam edeceğiz.

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