Haluk Bilginer kimdir, kaç yaşında? Emmy ödülünü alan Haluk Bilginer hakkında tüm merak edilenler

Haluk Bilginer'in Emmy Ödülleri'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü almasıyla birlikte hakkında araştırmalar hız kazandı.Haluk Bilginer kimdir, kaç yaşında? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Emmy ödülünü alan Haluk Bilginer hakkında tüm merak edilenlere haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. Bu yıl 47'ncisi düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri, New York'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. En iyi erkek oyuncu dalında Türkiye, İngiltere, Almanya ve Brezilya'dan 4 isim aday gösterildi. Sanatçı Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Şahsiyet dizisindeki performansıyla "en iyi erkek oyuncu" ödülüne layık görüldü. Emmy ödülünün sahibi Haluk Bilginer hakkında tüm detaylar sizlerle..

HALUK BİLGİNER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1954 yılında İzmir’de dünyaya gelen Haluk Bilginer, Babası sigortacı Tahsin Bey, annesi ev hanımı Bedriye Hanım'dır. Çiftin üç çocuğunun ortancası olan Haluk Bilginer, İzmir Türk Koleji'nde eğitim gördü Lise son sınıfta okulunun tiyatro koluna girdi ve Cahit Gürkan'ın öğrencisi oldu.

Ankara Devlet Konservatuvarı'nda tiyatro öğrenimi gördü. 1971 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne girdi. Devlet Konservatuvarı'ndaki eğitimini bitirdikten sonra Devlet Tiyatrosunda çalıştı. 1977'de İngiltere'ye Londra Müzik ve Drama Sanatları Akademisi'nde (LAMDA) bünyesinde eğitimini sürdürdü. 1980 - 1993 yılları arasında İngiltere'de TV dizilerinde ve tiyatrolarda oyuncu olarak görev yaptı.

Haluk Bilginer'in 1980 ile 1991 arasından İngiltere'de çeşitli tiyatrolarda rol aldığı oyun ve müzikallerden başlıcaları: My Fair Lady, Kafkas Tebeşir Dairesi, Macbeth, Pal Joey, Belami (West End`de Ken Hill`in) Phantom of the Opera. EastEnders dizisinde 250 bölüm canlandırdığı Kıbrıslı Mehmet Osman rolüyle ün kazandı.

1987 yılında Gecenin Öteki Yüzü adlı film çekimi için İstanbul'a geldi . Hayatını bir süre İstanbul-Londra arasında sürdürdü. 1990 yılında Ahmet Levendoğlu ve Zuhal Olcay ile Tiyatro Stüdyosu'nu kurdu. Tiyatro Stüdyosu`nun Aldatma (Harold Pinter), Kan Kardeşleri (Willy Russell), Derin Bir Soluk Al (Ben Elton), Çöplük (Turgay Nar), Histeri (Terry Johnson) ve Balkon (Jean Genet) oyunlarında başrolleri üstlendi.

1987 yılında Gecenin Öteki Yüzü adlı film çekimi için İstanbul'a geldi ve hayatını bir süre İstanbul-Londra arasında sürdürdü. Hollywood'da "Indiana Jones" dizisinde, Türkiye'de de Yavuz Özkan'ın İki Kadın filminde rol aldı. 1996'da Tomris Giritlioğlu'nun 80. Adım filminde, ardından İstanbul Kanatlarımın Altında (İstanbul Kanatlarımın Altında), Usta Beni Öldürsene (Usta Beni Öldürsene), Masumiyet (Masumiyet) gibi ses getiren, ödüllü filmlerde rol aldı.

Haluk Bilginer, 1990 yılında kurucuları arasında yer aldığı Tiyatro Stüdyosu'nda sahnelenen oyunlarda başrolleri üstlendi. 1999 yılında Moda'da Zuhal Olcay ile birlikte Oyun Atölyesi'ni kurdu.