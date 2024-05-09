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Haluk Levent, BM'de Gazze'yi anlattı: 10 bin çocuğu nasıl katlettiniz?

Ahbap Derneği Başkanı ve sanatçı Haluk Levent, Birleşmiş Milletler (BM) Sivil Toplum Örgütleri toplantısında, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara tepki göstererek, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya '10 binden fazla çocuğun öldürülmesini nasıl haklı gösterebilirsiniz?' sorusunu yöneltti.

AA9 Mayıs 2024 Perşembe 23:34 - Güncelleme:
Haluk Levent, BM'de Gazze'yi anlattı: 10 bin çocuğu nasıl katlettiniz?
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Levent, Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen Birleşmiş Milletler Sivil Toplum Örgütleri toplantısında konuştu.

SALONDA ALKIŞ SESLERİ YÜKSELDİ

Konuşmasında Gazzeli çocuklara dikkat çeken Levent, şunları söyledi:

"Bugün size güzel ülkem Türkiye'nin selamlarını getirdim. Bugün burada sadece bir rock sanatçısı olarak değil, bir iyilik organizasyonu olan Ahbap'ın kurucusu ve başkanı olarak bulunuyorum. Buraya bazı proje ve önerilerimi sizlerle paylaşmak için gelmiştim ama bu sabah uyandığımda Gazze'de 600 binden fazla çocuğun büyük tehlike altında olduğunu öğrendim."

"10 BİNDEN FAZLA ÇOCUĞUN ÖLDÜRÜLMESİNİ NASIL HAKLI GÖSTEREBİLİRSİNİZ?"

Levent, Ahbap derneği olarak Gazze'ye yardım ulaştırmayı denediklerini ancak çok fazla zorluk yaşadıklarını kaydetti.

İsrail yönetimine tepki gösteren Levent, "Başbakan Netanyahu'ya bir soru sormak istiyorum. 10 binden fazla çocuğun öldürülmesini nasıl haklı gösterebilirsiniz?" ifadesini kullandı.

"ÖĞRENCİLERLE DAYANIŞMA İÇERİSİNDEYİM"

İsrail hükümetini bu zulüm ve insani krizden dolayı kınadığını dile getiren Levent, "Gazze'deki savaşı protesto eden savaş karşıtı Yahudi toplumu da dahil olmak üzere Amerikalı ve Fransız öğrencilerle dayanışma içerisindeyim." şeklinde konuştu.

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