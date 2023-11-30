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Haluk Levent'ten Gazze'ye destek konseri

Ünlü müzisyen Haluk Levent, İsrail'in saldırıları karşısında Gazze'ye destekte bulunmak üzere konser verecek.

AA30 Kasım 2023 Perşembe 13:06 - Güncelleme:
Haluk Levent'ten Gazze'ye destek konseri
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Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre sanatçı, 17 Aralık'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne alacak.

Gazze Belediye Başkanı ile görüştüğünü aktaran Levent, konserden elde edilecek gelirin Gazze'de yaralı çocukların tedavisinde kullanılacağını belirtti.

Haluk Levent, konsere ilişkin sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Para bir yere kadar önemli ama amaç Filistin halkı ile dayanışma! Haydi gelin." diyerek müzikseverleri desteğe çağırdı

Zirve Yapım organizasyonu ile gerçekleştirilecek konserin biletleri Passo üzerinden satışa sunuldu.

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