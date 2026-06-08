İran ile İsrail arasındaki gerilim füze saldırısının ardından yeni bir boyut kazandı. İran lideri Mücteba Hamaney, saldırı sonrası ilk kez doğrudan İsrail'i hedef alan bir mesaj yayımladı. Hamaney'in sert ifadeleri, bölgedeki tansiyonu bir kez daha zirveye taşıdı.

HAMANEY'DEN İSRAİL'E SERT MESAJ: 'NEFESLERİ SAYILI'

Hamaney'in sosyal medya hesaplarından, İsrail'e yönelik mesaj yayımlandı.

Mesajında Hamaney, "Sallantıdaki siyonist rejimin nefesinin sayılı günü kalmıştır." ifadesine yer verdi.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A ATEŞKESİ İHLALİ FÜZE SALDIRISINI TETİKLEDİ

İran, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Lübnan'a saldırılar düzenlemesine karşılık olarak İsrail'e yönelik füze saldırısı başlatmıştı.