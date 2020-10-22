Hamas: Hasan Yusuf'un tutuklanması Filistin uzlaşısını engelleme girişimidir

AA 22 Ekim 2020 Perşembe 00:39 - Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 00:39

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, yaptığı yazılı açıklamada, "Yusuf aleyhindeki idari hapis kararı, Filistin uzlaşı sürecini engellemeye ve onun başarılı olması, ulusal birliğin sağlanması için atılan adımları durdurmaya yönelik başarısız bir girişim." ifadesini kullandı.

Yusuf'un Filistinli gruplar ve Filistinliler arasında ulusal bir sembol olduğunu belirten Kanu, siyonist işgal güçlerinin Yusuf'u defalarca tutuklayarak, aleyhinde idari tutukluluk kararı vererek, iradesini baltalamayı, vatanseverlik duygularını kırmayı hedeflediğini kaydetti.

Kanu, Yusuf'un 20 yıldan fazla süreyi işgal güçlerinin hapishanelerinde geçirdiğini, bu sürede sarsılmadan, azmini kırmadan ve boyun eğmeden ayakta kaldığını aktardı.

Hamas Sözcüsü ayrıca idari tutukluluğun, tüm uluslararası ve insan hakları yasalarının açık bir ihlali olduğunu vurguladı.

İsrail güçleri, yaklaşık iki ay önce serbest bırakılan Hasan Yusuf'u 2 Ekim'de Ramallah'taki evinde gözaltına almıştı.

Hamas'a bağlı Tutuklular Danışma Ofisi dün yaptığı açıklamada, İsrail Askeri Mahkemesi'nin Hasan Yusuf'a 6 ay idari tutukluluk kararı verdiğini aktarmıştı.

Filistin son zamanlarda, ülkedeki siyasi grupların uzlaşı arayışı kapsamında Hamas ile Fetih Hareketi'nin yakınlaşmasına sahne oluyor.

- İsrail'in idari tutukluluk uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.