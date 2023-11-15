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''Hamas, Şifa Hastanesi'nde İsrail ile çatışıyor'' iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Hamas, Şifa Hastanesi'nde İsrail ile çatışıyor' iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

AA15 Kasım 2023 Çarşamba 21:01 - Güncelleme:
''Hamas, Şifa Hastanesi'nde İsrail ile çatışıyor'' iddiasına yalanlama
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Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerle ilgili, "Hamas, Şifa Hastanesi'nde İsrail ile çatışıyor" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Söz konusu görüntülerin, 14 Ağustos 2013'te Mısır'daki Rabia el-Adeviyye Meydanı'ndaki sahra hastanesinde kaydedildiğinin belirlendiği bildirilen açıklamada, "İsrail, hastane saldırılarını meşrulaştırmak için Hamas üyelerinin hastanelerde olduğuna dair birçok asılsız iddia yaymaktadır." ifadesine yer verildi.

  • Hamas Şifa Hastanesi
  • İsrail çatışması
  • Dezenformasyonla Mücadele Merkezi

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