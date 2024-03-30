27. TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) 31 Mart'ta yapılacak seçimlerdeki duruşuna ilişkin, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fatih Erbakan'a çağrıda bulunan İsmail Kahraman, "Baba Erbakan yaptıklarıyla tarihe mal oldu, baba ayrı oğul ayrıdır. Erbakan'ın oğlu diye her şeyi aynı yapacak diye beklemiyorum ancak yine de babasının hatırasına hürmet etmesini bekliyorum." dedi.

İSRAİL KONYA HAVA SAHASINDA UÇTU

'Erbakan hocanın Başbakan, Tansu Çiller'in Dışişleri Bakanı olduğu hükümette, Genel Kurmay 2. Başkanı Çevik Bir Telaviv'e gitti ve o görüşmede İsrail'e Konya hava sahasında uçuş yapma hakkı tanındı. Ve Başbakan Erbakan, Genel Kurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'ya bu anlaşma nasıl iş diye sorduğunda, Genel Kurmay Başkanı Benim malumatımda oldu sayın Başbakan yanıtını verdi. Yani, bugün İsrail Filistin meselesinde olmaz laflar ileri sürerek çok yanlış ediyorlar.'

PAZARLIK EDİYORLAR

'Yeniden Refah Partisi'ne dünyevi pazarlıklar peşinde olan, sıradan herhangi bir parti görünümünü yakıştıramıyorum. Ben, yanlış bir yol olarak görüyorum. Düz, tezi olan, yarın cenazesinde olacak olanlarla birlikte yol yürümeli. 2 si büyükşehir olmak üzere 4 şehir 35 ilçe istediler. Bu siyasi rüşvet demek. Ver rüşveti, al reyi. Bu çok yanlış bir şey.

İSTİKRARLI OLMALILAR

'İstikrarlı olan bir partide böyle pazarlıklar olmaz. İstikrar lazım. Fatih Erbakan'ın siyasi şahsiyetini devam ettirmesini çok temenni ediyorum ve partinin kurucularının beyanlarında olduğu gibi seçimde büyükşehirlerdeki adaylarını çektiklerini deklare etmesini bekliyorum.'

CHP'YE KAZANDIRMAK İSTEMEK ÇOK ÜZÜCÜ

'Milli görüş dediğimiz inancımızdır. İnancımızın gereği de ne isek o olduğumuzdur. Olduğun gibi görün, göründüğün gibi ol. Gidip de Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) reklamcılarından da istifade edip onları kazandırmak için pozisyon almak çok üzücü. İstanbul adayları önce ahlak diyor, peki ahlak bunun neresinde?'

ERDOĞAN FİLİSTİN DAVASINI SAVUNAN TEK KİŞİDİR

'Baba Erbakan yaptıklarıyla tarihe mal oldu, baba ayrı oğul ayrıdır. Erbakan'ın oğlu diye her şeyi aynı yapacak diye beklemiyorum ancak yine de babasının hatırasına hürmet etmesini bekliyorum. Tamamen bir yanılma ve yanılgı içindeler. Dünya üzerinde Filistin davasını mesele edinen tek kişi var. Recep Tayyip Erdoğan'dır. Birleşmiş Milletler (BM)'de çıkardığı haritayı hatırlayın. Tek başına İsrail'e gereken müdahaleyi yaptı.'