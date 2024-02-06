Hamas'tan Arjantin'e tepki: Kınıyoruz

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin, İsrail'deki büyükelçiliklerini Kudüs kentine taşıma yönünde duyurduğu kararına tepki gösterildi.

Arjantin'in söz konusu kararının Filistin halkının haklarına saldırı niteliğinde olduğu gibi Kudüs kentini Filistin toprağı addeden uluslararası hukuka da aykırı olduğunun vurgulandığı açıklamada, Arjantin Devlet Başkanı Milei'ye "bu zalimce karardan dönme" çağrısında bulunuldu.

Bahsi geçen kararın şiddetle kınandığı açıklamada, bunun aynı zamanda Arjantin'i, topraklarını işgal ederek Filistin halkının haklarını ve kutsallarını ihlal etme konusunda, "İsrail'le ortak yaptığı" kaydedildi.



The Times of Israel gazetesi, Arjantin Devlet Başkanı Milei, bugünkü Tel Aviv ziyareti sırasında, daha önce duyurduğu Arjantin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma niyetini tekrar ettiğini aktarmıştı.

Seçim kampanyası süresince devlet başkanlığını kazanması halinde Arjantin'in Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağı sözünü veren Milei, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da destek vermişti.