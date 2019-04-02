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Hamas'tan Başkan Erdoğan'a seçim tebriği

Hamas Hareketi, Türkiye'deki yerel seçimlerdeki başarısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

  • İHA
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Hamas Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yerel seçimden birinci olarak çıkan AK Parti'yi ve diğer partileri tebrik ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Seçimdeki başarısı sebebiyle Başkan Erdoğan'ın tebrik edildiği açıklamada, seçimin Türk halkının uygarlığını ve demokrasi konusunda sunduğu mükemmel modeli yansıttığı kaydedildi.

 

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