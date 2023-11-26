Hamas'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajı: Gazze'deki esirler çabalarıyla serbest bırakıldı

Hamas, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabalarına yanıt olarak Gazze'deki Taylandlı esirler serbest bırakıldı" ifadelerine yer verdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, çatışmalara insani ara mutabakatı kapsamında 13 İsrailli esir ile 7 yabancı uyrukluyu Uluslararası Kızılhaç Örgütüne teslim ettiği belirtildi.

Bu arada İsrail ordusu, Uluslararası Kızılhaç Örgütünden aldığı bilgiye göre İsrailli esirlerin Refah Sınır Kapısı'na doğru hareket ettiğini açıkladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Kassam Tugayları'nın, İsrail'in mutabakat maddelerine uymaması nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını ertelediklerini duyurmasının ardından X sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.

Ensari, "Mısır ve Katar'ın, taraflarla gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından mutabakatın uygulanmasının önündeki engeller ortadan kaldırıldı. Bu gece 39 Filistinli esire karşılık 13 İsrailli esir serbest kalacak." ifadesini kullanmıştı.

İşgalci İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, işgalci İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.

HAMAS: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ÇABALARIYLA TAYLANDLI ESİRLER SERBEST BIRAKILDI

Başkan Erdoğan'ın İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana insani girişimleri sürüyor.

Hamas, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabalarına yanıt olarak Gazze'deki Taylandlı esirler serbest bırakıldı" açıklamasını yaptı.

İsrailli esir yakınlarından Hamas açıklaması! "İnsanca muamele gördüler"

İsrail'den "Hamas'la varılan mutabakata bağlıyız" mesajı

Binlerce İsrailli evinin önünde istifaya çağırdı

Katlettikleri Filistinlerin cesetlerini kaçırdılar