17 Aralık 2025 Çarşamba
Hamburg yollarında Togg rüzgarı: Milli gururumuzu sürmek tarifsiz bir duygu

Almanya'da yaşayan Hataylı İbrahim Tümkaya, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg T10X'i Hamburg sokaklarında kullanan ilk isimlerden biri olmanın gururunu yaşarken, 'Almanya genelinde Togg'a yazılan 96'ncı kişiyim, milli gururumuzu sürmek tarifsiz bir duygu. Herkese tavsiye ediyorum' dedi.

17 Aralık 2025 Çarşamba 16:01
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg T10X, yurtdışındaki sahiplerine kavuşmaya devam ediyor. Almanya'da yaşayan Hataylı İbrahim Tümkaya, dün aracını teslim almasının ardından İhlas Haber Ajansı'na (İHA) konuştu. Tümkaya, plaka işlemlerinin ardından aracın kardeşi tarafından Münih'ten teslim alınarak Hamburg'a getirildiğini söylerken, "Şu anda araç 775 kilometrede. İlk sürüşümüzü İHA muhabiriyle birlikte gerçekleştirdik" dedi.

Aracını özel isteklerine göre sipariş verdiğini dile getiren 38 yaşındaki Tümkaya, Togg T10X için 49 bin euro peşin ödeme yaptığını ifade etti. Almanya'da Eylül ayı sonunda Togg'un ilk kez satışa çıkmasının ardından hemen listeye yazıldığını anlatan Tümkaya, "İlk sürüşümü İHA muhabiriyle yaptım. Daha önce 3 yıl önce Gemlik'te deneme sürüşü yapmıştım. Şu ana kadar hiçbir Avrupa aracını aratmıyor. Gidişatı, çekişi gerçekten süper" diye konuştu.

"EKONOMİK VE HERKESİN ALABİLECEĞİ BİR ARAÇ"

Togg'un Türkiye için büyük bir değer olduğunu vurgulayan Tümkaya, "Togg bizim milli gururumuz. Almanya genelinde Togg'a yazılan 96. kişiyim. Amacım bir Türk aracına sahip olmaktı, o da nasip oldu. Şimdi ailemle birlikte keyfini çıkaracağız" ifadelerini kullandı. Aracını günlük hayatta kullanacağını ve Togg ile Türkiye'ye de gitmeyi planladığını söyleyen Tümkaya, "Kullanımı çok basit. Akıllı cihaz ve telefon gibi. Full elektrikli bir araç için fiyatı da çok iyi. Ekonomik ve herkesin alabileceği bir araç" dedi.

Yaklaşık 3 ay önce sipariş verdiklerini belirten Tümkaya, aracı almaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Gönlümden Togg'u Almanya'da alan ilk 10 kişi arasına girmek geçiyordu ama sistemdeki sorunlar nedeniyle bu nasip olmadı. Milli gururumuz olduğu için bence herkes Togg'u almalı" şeklinde konuştu.

