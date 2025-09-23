Hamile eşini katleden caniye ağırlaştırılmış müebbet

Mersin 9. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Bekir Aktekin ile öldürülen Seher Aktekin'in yakınları katıldı. Mahkeme salonunda, tarafların müdafilerinin yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı ve Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezinin avukatları da hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, sanığa "hamile eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma"dan 3 yıla kadar hapis verilmesi yönünde görüş sunduğu mütalaasını yineledi.

Savunmasının ardından son sözleri sorulan sanık Aktekin, "Çok pişmanım. Böyle bir şey olmasını hiç istemezdim." ifadesini kullandı.

Avukatların beyanlarını da dinleyen mahkeme heyeti, "hamile eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'ndeki evde 20 Haziran 2024'te eşi Seher Aktekin'i tüfekle ateş ederek öldüren Bekir Aktekin tutuklanmış, Aktekin'in başka suç nedeniyle bulunduğu cezaevinden 14 Haziran 2024'te tahliye olduğu öğrenilmişti. Mersin 9. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın üçüncü duruşmasında esasa ilişkin mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, Adli Tıp Kurumu raporunda yüzde 99 oranında 2 haftalık gebe olduğu değerlendirilen eşini öldüren sanığın, "hamile eşe karşı kasten öldürme "suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.