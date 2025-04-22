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Hamile eşini öldürüp cesetle 10 gün kalmış

Kastamonu'da bir evde cesedi bulunan hamile kadının kocası tutuklandı. Zanlının, 1,5 yaşındaki çocuğuyla yaklaşık 10 gün önce bıçaklanarak öldürülen eşinin cesediyle aynı evde kaldığı öğrenildi.

AA22 Nisan 2025 Salı 07:59 - Güncelleme:
Hamile eşini öldürüp cesetle 10 gün kalmış
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Kastamonu'da bir evde cesedi bulunan hamile kadının gözaltına alınan kocası tutuklandı.

Bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen Elif C'nin (23) gözaltına alınan eşi B.C, emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Adliye çıkışında bir basın mensubunun "Eşinizi siz mi öldürdünüz?" sorusuna B.C, "Hayır abi, ben yapmadım, çıkacak yakında." karşılığını verdi.

Zanlının, 1,5 yaşındaki çocuğuyla yaklaşık 10 gün önce bıçaklanarak öldürülen eşinin cesediyle aynı evde kaldığı öğrenildi.

Arnavutoğlu Caddesi'ndeki bir binada dün, kötü koku geldiğinin bildirilmesi üzerine eve giren polis ekipleri, Elif C'nin bıçaklanarak öldürüldüğü, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise kadının hamile olduğu tespit edilmişti. Kadının eşi B.C. gözaltı alınmış, 1,5 yaşındaki çocukları ise koruma altına alınmıştı.

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